Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrossa on saatettu viedä myös Tampereen yliopistollisen sairaalan asiakkaiden tietoja

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrossa on saatettu viedä myös Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) asiakkaiden tietoja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo.

Sairaanhoitopiirillä on ollut sopimus Vastaamon kanssa Taysin lasten ja nuorten psykoterapiapalveluista vuoden 2016 alusta vuoden 2018 loppuun. Sopimuksen vuoksi tietomurron kohteeksi on voinut joutua myös niiden Taysin asiakkaiden tietoja, jotka ovat asioineet Vastaamossa, sairaanhoitopiiri sanoo.

Sairaanhoitopiirin mukaan asiakkaiden määrää selvitetään Taysissa parhaillaan ja kaikille sopimusaikana palvelua käyttäneille asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Potilaskertomuksia julkaistu Tor-verkossa

Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoi keskiviikkona joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Yhtiön mukaan ”tuntematon vihamielinen osapuoli” on ollut yhteydessä yhtiöön ja väittänyt saaneensa haltuun sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja. Vastaamon hallituksen puheenjohtajan Tuomas Kahri ei tarkentanut STT:lle, millaisista asiakastiedoista on kyse.

Yle kertoi tänään, että kiristäjä oli julkaissut yöllä Tor-verkossa lisää varastamiaan potilastietoja, joista ilmenevät Vastaamon asiakkaiden nimet, osoitteet, henkilötunnukset ja potilaskertomukset. Mediatietojen mukaan kiristäjä olisi vaatinut Vastaamolta noin 400 000 euron edestä virtuaalivaluutta bitcoineja.

Keskusrikospoliisi on aloittanut asiasta rikostutkinnan. Tapahtumasta on tehty ilmoitukset myös Suomen kyberturvallisuuskeskukselle, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle sekä tietosuojavaltuutetulle.

