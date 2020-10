Puolan aborttilain tiukennuksia aiotaan vastustaa nyt naisten yleislakolla

Puolassa mielenosoitusten järjestäjät kehottavat naisia ryhtymään yleislakkoon vastustaakseen tiukennuksia abortin saamiseen. Naisten Lakko -liike haluaa töistään ulos kävelleiden naisten kerääntyvän tänään parlamenttitalon edustalle Varsovassa.

Tänään on seitsemäs yhtäjaksoinen mielenosoitusten päivä sen jälkeen, kun perustuslakituomioistuin päätti viime torstaina, että sikiön syntymäviat eivät olisikaan laillinen syy aborttiin. Päätös ei ole vielä tullut voimaan, eikä sen aikataulusta ole vielä tietoa.

Koronavirusepidemian vuoksi määrätyistä kokoontumisrajoituksista huolimatta ihmisiä on kerääntynyt mielenosoituksiin niin suurissa kaupungeissa kuin yleensä vanhakantaisempina pidetyissä pikkukaupungeissa. Mielenosoittajat ovat jopa kokoontuneet kirkoissa ja maalanneet niiden ulkoseiniin graffiteja, kuten suosittua ”Naisten helvetti” -iskulausetta. Tuleville päiville on suunniteltu lisää mielenosoituksia.

Laillisia abortteja hyvin vähän

Syvästi katolisessa Puolassa tehdään alle 2 000 laillista aborttia vuodessa, mutta niitä arvioidaan tehtävän laittomasti tai ulkomailla vuosittain jopa 200 000. Jos tiukennus astuu voimaan, abortin voi Puolassa saada laillisesti vain, jos raskaus on alkanut raiskauksesta tai insestistä tai jos raskaana olevan naisen henki on vaarassa.

Päätöksen vastustajien mukaan se uhkaa naisten henkeä ja terveyttä, kun he joutuvat kantamaan elinkelvottomia sikiöitä. Päätöksen puolustajat uskovat sen estävän Down-sikiöiden abortoinnin.

Tiistaina vasemmistoon ja keskustaan kallellaan olevat, pitkälti naispuoliset kansanedustajat pitelivät eduskunnassa kylttejä ja huutelivat iskulauseita hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen johtajalle, varapääministerille Jaroslaw Kaczynskille. Kaczynski syytti mielenosoittajia siitä, että nämä yrittäisivät tuhota maan, ja kutsui puolueen jäseniä puolustamaan kirkkoja. Hallitus on sanonut puuttuvansa mielenosoituksiin.

IBRiS-tutkimuslaitoksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa vastaajista vastustaa tuomioistuimen päätöstä ja hieman useampi haluaisi kansanäänestyksen siitä, pitäisikö päätöksen tulla voimaan.

STT

