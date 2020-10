Puolan pääministeri vaati aborttimielenosoitusten ja ”barbarismin” lopettamista

Puolassa pääministeri Mateusz Morawiecki on vaatinut jo useita päiviä kestäneiden mielenosoitusten lopettamista. Mielenosoittajat vastustavat perustuslakituomioistuimen linjausta, jonka mukaan epämuodostuneiden sikiöiden abortoinnin salliva laki on ristiriidassa perustuslain kanssa.

– Kenen tahansa, jolle Puolan tasavallan etu on tärkeä, pitäisi nyt yrittää rauhoittaa tilannetta, pääministeri sanoi.

Pääministeri painotti, ettei hyökkäyksiä uskonnollisia symboleita tai kirkkoja vastaan suvaita kuten ei myöskään väkivaltaisuutta, vandalismia tai barbarismia. Mielenosoitukset ovat kohdistuneet myös katolisiin kirkkoihin.

Morawiecki on myös huomauttanut, että massamielenosoitukset voivat aiheuttaa piikin koronavirustartuntojen määrässä.

Moni tekee abortin ulkomailla

Puolan aborttilainsäädäntö on jo nyt Euroopan tiukimpia. Jos abortti sikiöiden epämuodostuman perusteella kielletään, raskaudenkeskeytys on mahdollista vain silloin, kun raskaus aiheuttaa hengenvaaran tai on saanut alkunsa seksuaalirikoksesta.

Monet puolalaisnaiset matkustavat ulkomaille keskeyttämään raskauden. Laillisia abortteja Puolassa tehdään vuosittain alle 2 000, ja suurimmassa osassa perusteena on vahingoittunut tai epämuodostunut sikiö.

Puolassa vahvaa valtaa pitävä puolue PiS on kannattanut lakia, ja sen edustajat veivät asian perustuslakituomioistuimeen. Vastustajien mielestä linjaus asettaa naiset hengenvaaraan, mutta linjauksen puolustajien mielestä se ainoastaan estää abortit silloin, kun sikiöllä todetaan Downin oireyhtymä.

Perustuslakituomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa, mutta se tulee voimaan vain, jos se julkaistaan virallisesti lakina.

Tuleville päiville on suunniteltu lisää mielenosoituksia.

STT

