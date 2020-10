Puolassa marssitaan jo kolmatta päivää lähes totaalista aborttikieltoa vastaan

Tuhannet ihmiset ovat marssineet tänään ympäri Puolaa protestoidakseen abortit lähes kokonaan kieltävää linjausta vastaan. Mielenosoittajat kantoivat muun muassa kylttejä, joissa julistettiin hallituksen käyvän sotaa naisia vastaan.

Maan perustuslakituomioistuin linjasi torstaina, että epämuodostuneiden sikiöiden abortoinnin salliva laki on ristiriidassa perustuslain kanssa.

Linjaus tiukentaa Puolan jo valmiiksi äärimmäisen tiukkaa aborttilakia. Abortti sallitaan jatkossa nyt vain, jos nainen on joutunut raiskauksen tai insestin uhriksi tai raskaus uhkaa naisen henkeä.

Protestoijat ovat vaatineet asiasta kansanäänestystä. He ovat uhanneet jatkaa protesteja sekä tukkia teitä maanantaina.

Naisjärjestöjen mukaan yli 200 000 puolalaista joutuu tiukkojen lakien vuoksi turvautumaan joko laittomaan ja siten mahdollisesti vaaralliseen aborttiin, tai matkustamaan ulkomaille sen tekoon.

Ihmisoikeusjärjestöt ja Euroopan neuvosto ovat kritisoineet uutta lakia naisten oikeuksien rajoittamisesta. Puolassa vahvaa valtaa pitävä katolinen kirkko ja valtapuolue PiS ovat taas kannattaneet lakia.

Oikeuslaitos yhä enemmän valtapuolueen hallussa

Puolaa hallitsevaa konservatiivista valtapuolue PiSia on syytetty niin oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta, seksuaalivähemmistöjen vainosta kuin naisten oikeuksien heikentämisestä.

Myös torstain aborttilain muutos tehtiin valtapuolueen parlamenttiedustajien aloitteesta, kun nämä nostivat asiasta oikeuskanteen, kertoo BBC.

Samanaikaisesti valtapuolue on ottanut maan oikeuslaitosta yhä tiukemmin haltuunsa. Maa on tehnyt lainsäädäntöönsä lukuisia muutoksia, joilla merkittäviin tuomarin tehtäviin on nimitetty valtapuoluetta lähellä olevia henkilöitä. Myös korkeimpaan oikeuteen on nimitetty valtapuoluetta lähellä olevia tuomareita.

Muutokset ovat aiheuttaneet Puolassa tänä vuonna tuomareiden järjestämiä protesteja oikeuslaitoksen itsenäisyyden puolesta. Myös EU on kritisoinut muutoksia voimakkaasti.

Juttua on korjattu 27.10. klo 15.10. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että aborttilinjauksen teki korkein oikeus. Kyseessä oli kuitenkin maan perustuslakituomioistuin.

STT

