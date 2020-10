Puolet Helsingin paloittelusurmasta vangituista vapautettu – epäillään kuitenkin edelleen murhasta

Puolet Helsingin heinäkuisesta paloittelusurmasta epäillyistä ihmisistä on vapautettu, poliisi kertoi STT:lle tiistaina.

Murhasta epäiltyinä vangittiin elokuussa 12 ihmistä, kymmenen miestä ja kaksi naista. Vangittuina on edelleen viisi miestä ja yksi nainen, tutkinnanjohtaja Jukka Larkio kertoo.

Myös vapautettuja epäillään edelleen murhasta.

– Vangitsemisen edellytykset ovat heiltä poistuneet, mutta heitä epäillään edelleen, Larkio sanoi.

Syytteet nostettava joulukuun loppupuolella

Poliisi on epäillyt, että henkirikos tapahtui ainakin osin moottoripyöräkerho Apache MC:n tiloissa Helsingin Metsälässä. Uhri oli aikuinen mies.

Larkion mukaan osa epäillyistä on kuulunut moottoripyöräkerhoon. Muuten hän ei halua edelleenkään kommentoida esimerkiksi sitä, miten eri epäiltyjen uskotaan liittyvän tekoon. Larkio ei ota kantaa siihenkään, epäilläänkö heitä mahdollisesti myös muista rikoksista.

Mediassa on ollut tietoja, joiden mukaan veriteon taustalla olisi riita huumevelasta.

– Mediassa on ollut erilaisia spekulaatioita, joita en ole vahvistanut. En ole kommentoinut itse asiaa millään tavalla, Larkio sanoi.

Esitutkinta on edelleen kesken. Helsingin käräjäoikeus pidensi tällä viikolla syytteen nostamisen määräaikaa jutussa joulukuun loppupuolelle.

Maria Rosvall

STT

