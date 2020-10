Korona-ajan katsomokäytännöt tulevat Salossa ensimmäistä kertaa pääsarjaottelujen osalta tutuiksi keskiviikkona. LP Viesti ja Hämeenlinnan Lentopallokerho kohtaavat kello 18.30 alkavassa naisten Mestaruusliigan klassikossa, jonka järjestelyt poikkeavat luonnollisesti tavanomaisesta.

Salohalliin otetaan LP Viestin otteluissa maksimissaan 800 katsojaa eli molemmille kentän sivuille 400. Toisin sanoen käytössä on noin puolet kiinteistä katsomopaikoista. Halli jaetaan kahtia siten, että toiselta puolelta ei ottelun aikana pääse toiselle puolelle.

– Joka toinen penkkirivi on poissa käytöstä turvavälien takaamiseksi. Ne rivit pidetään teippien kanssa alhaalla. Lisäksi suositellaan vähintään yhden, mieluiten kahden viereisen tuolin jättämistä tyhjäksi, mikäli katsojat eivät kuulu samaan seurueeseen, kertoo käytännöistä LP Viestin puheenjohtaja Karri Virtanen.

Maksimimäärä on pienempi kuin Vilppaan korisliigajoukkueella.

– Pidämme lattiatason varattuina täysin joukkueille, toimitsijoille, tuomareille ja pallonpalauttajille. Nämä tahot ja muu yleisö eivät siis tule kohtaamaan toisiaan käytävillä, Virtanen mainitsee.

Pääsisäänkäynnin lisäksi käytössä on golfkentän puoleinen yläsisäänkäynti. Katsoja voi vapaasti valita sen, mistä ovesta saapuu halliin.

Oheismyynti pyritään pitämään suunnilleen samalla tasolla, mihin on aiemmin totuttu.

– Valikoimaa saatetaan joutua hieman supistamaan, mutta suurin piirtein ne palvelut on käytettävissä, mitä on ennenkin ollut.

Yli mainitun 800 katsojan on viime vuosina menty kahdessa runkosarjapelissä. Toinen niistä on ollut Salon Seudun Sanomien kestotilaajien etuottelu, toinen niin sanottu Bonusta junnuille -tapahtuma. Molemmissa on ollut lehtereillä järjestään yli tuhat ihmistä.

– Ainakaan tähän alkukauteen ei näitä otteluita ole luvassa. Testaamme nyt käytäntöjä koronan suhteen ensin tavallisissa peleissä. Kukaan ei tiedä, millainen tilanne on koronaviruksen suhteen runkosarjan loppupuolella, Virtanen miettii.

LP Viestin lisäksi Virtanen on Mestaruusliigan puheenjohtaja. Tilanne näkyy hyvin eri tavoin eri liigapaikkakunnilla siksi, että pelihallit ovat katsomokapasiteeteiltaan ja myös esimerkiksi sisäänkäyntipaikoiltaan hyvin erilaisia.

– Monessa seurassa on pitänyt tehdä mittaviakin sopeutustoimia tulonhankintamielessä. Esimerkiksi erilaiset VIP-tapahtumat kausikorttilaisille ovat menneet uusiksi, tai niistä on pitänyt luopua kokonaan. Joissain tapauksissa katsomokapasiteetti on pitänyt rajata kolmasosaan normaalista.

– Lisäksi seuroilla on oikeus rajata vapaakorttilaisten määrää viiteentoista per ottelu. Tällaisia ovat esimerkiksi Mestaruusliigan kumppanit, tuomarikortin omistavat ja muut lajin parissa olevat, Virtanen luettelee.

Hämeenlinnan Loimua Areenalle saa ottaa noin 850 katsojaa per ottelu, eli lehtereillä on varsin hyvin tilaa. OrPoa vastaan paikalla oli hieman alle 400 katsojaa eli lähes 200 viime kauden keskiarvoa vähemmän.

LiigaPloki–LP Kangasala-ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin lauantaina 205. Pihtiputaalaisilla ei viime kaudella ollut kertaakaan yhtä pientä katsojalukua keskiarvon näytettyä 395:tä.

Pölkky Kuusamon viikonlopun kahdessa ottelussa kävi keskimäärin 323 henkilöä. Viime kauden keskiarvo oli 427. JymyVolleyn kotiavausta seurasi 248 katsojaa – yli sata vähemmän kuin kaudella 2019–2020 keskimäärin.

Avauskierrosten voittaja yleisömielessä oli WoVo Rovaniemi. Viime kauden peleissä kävi keskimäärin 379 katsojaa, perjantaina 422 ja tiistain niukassa 1–3-tappiossa 412.

Naisten ykkössarjassa Vaasan Kiiston 17. ja 18. lokakuuta ohjelmassa olleet kotiottelut on koronavirustilanteen takia siirretty myöhempään ajankohtaan.