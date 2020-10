Puolustusministeri Kaikkonen Lännen Medialle: Suomalaisjoukot voivat palata Afganistanista jo ensi keväänä

Afganistanissa palveleva noin 60 suomalaissotilaan joukko saatetaan kotiuttaa ensi vuonna, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo Lännen Median haastattelussa. Kaikkosen mukaan Nato-johtoinen operaatio voi päättyä suomalaisten osalta jo ensi keväänä.

– Toki ilmassa on kysymysmerkkejä, sillä alueen rauhanneuvotteluissa riittää työtä. En vieläkään rohkene kutsua aluetta kovin vakaaksi, mutta tämänsuuntaisia suunnitelmat nyt ovat, Kaikkonen sanoo Lännen Medialle.

Puolustusministeri sanoi STT:n haastattelussa heinäkuussa, että Afganistanin suomalaisjoukkoja vahvistettiin toissa vuonna, eikä kotiuttamisesta ole luvassa päätöstä lähiaikoina. Tuolloin Kaikkonen katsoi, että kotiuttaminen on sidoksissa maan kehitykseen, jonka hän ei katsonut kehittyneen parempaan suuntaan.

Nyt ministeri perustelee joukkojen vetoa sillä, että koko kansainvälinen operaatio on lopettamassa mandaattiaan Afganistanissa.

Kaikkonen väläyttää, että Suomi voisi vahvistaa osallistumistaan kriisinhallintatehtäviin Afrikan mantereella.

– Varmasti on syytä selvittää, onko meillä mahdollisuus vahvistaa osallistumistamme, ja jos on, niin missä siellä, Lännen Media siteeraa ministeriä.

Suomi on osallistunut kriisinhallintaan Afganistanissa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Ensin Suomi osallistui Nato-johtoiseen Isaf-operaatioon, joka päättyi vuonna 2014. Tämän jälkeen Suomi on ollut mukana Resolute support -operaatiossa, joka keskittyy ennen kaikkea paikallisten viranomaisten neuvontaan.

STT

Kuvat: