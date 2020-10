Puolustusvoimat uusii varusmiehille tuttuja ”kessejä” eli kevyitä kertasinkoja, kertoo puolustusministeriö.

Uudet 66 KES 12 -kertasingot ja niiden harjoitusaseet toimittaa Nammo Lapua. Hankinnan arvo on 26 miljoonaa euroa, ja se sisältää optiot kahdelle seuraavalle vuodelle. Sen työllistävä vaikutus Suomessa on yksitoista henkilötyövuotta.

Puolustusvoimat on aiemmin käyttänyt 66 KES 88 -mallia, joissa ensimmäinen numero viittaa kaliiperiin millimetreinä ja jälkimmäinen hankintasopimuksen solmimisvuoteen. Uusissa kertasingoissa on ministeriön mukaan edeltäjäänsä merkittävästi parempi läpäisy ja käytettävyys.

Kevyt kertasinko on tarkoitettu erityisesti kevyitä panssariajoneuvoja vastaan. Hallitusneuvos Jouko Tuloisela puolustusministeriöstä kertoo, että hankinta vastaa taistelukäytössä lisääntyvien ajoneuvojen määrään. Ministeriön mukaan nykyisin miltei kaikki kalusto on panssaroitua.

– Näemme yhä enemmän ajoneuvoja taistelukentällä nykypäivänä. Tämä vastaa siihen, Tuloisela sanoo STT:lle.

Uudessa mallissa on myös monipuolisempi tähtäinvalikoima. Siihen voidaan yhdistää pimeätähtäin ja lasertähtäin.

Ilkka Hemmilä

STT