Qatarissa luultua useampi joutunut tungetteleviin lääkärintarkastuksiin – jopa kymmenellä lennolla olleita naismatkustajia tarkastettiin

Jopa kymmenellä Qatarista lähteneellä lennolla olleita naismatkustajia on joutunut kyseenalaisiin lääkärintarkastuksiin, kertoo Australian ulkoministeri Marise Payne. Australian parlamentille keskiviikkona annetun lausunnon perusteella tungetteleviin tarkastuksiin on joutunut aiemmin luultua useampi matkustaja.

Aiemmin kerrottiin, että Qatarin viranomaiset olisivat määränneet aiemmin tässä kuussa tehdyllä lennolla olleita naislentomatkustajia lääkärintarkastukseen sen jälkeen, kun Dohan lentokentän vessasta löydettiin vastasyntynyt vauva.

Naisia kehotettiin riisumaan alaruumiinsa paljaaksi, minkä jälkeen naislääkäri etsi heistä merkkejä synnytyksestä.

Australialaislehti Sydney Morning Herald kertoo, että Qatar Airwaysin lennolla olleita naisia käskettiin poistumaan koneesta ja nousemaan ambulanssiin, jossa heidät tutkittiin ilman heidän suostumustaan.

Paynen mukaan kuun alussa Dohasta Sydneyyn tehdyltä lennolta olisi joutunut tarkastukseen yhteensä 18 naista. Näistä 13 oli Paynen mukaan australialaisia. Uutistoimisto AFP:n käsityksen mukaan yksi Paynen mainitsemista naisista olisi ranskalainen.

Aiemmin mainitun Qatarin lennon lisäksi tarkastuksen kohteeksi olisi joutunut naisia myös yhdeksältä muulta lennolta. Payne ei kertonut keskiviikkona mihin hänen mainitsemansa muut koneet olivat matkalla. Hän kertoi myös, ettei ole tietoinen siitä, onko edellä mainituissa koneissa ollut kyydissä australialaisia.

Lennolla mukana ollut lakimies Wolfgang Babeck kertoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että lentokoneeseen palanneet naiset olivat syvästi järkyttyneitä.

– Kaikki olivat järkyttyneitä, osa oli vihaisia ja ainakin yksi itki. Kukaan ei voinut uskoa, mitä heille juuri oli tehty, Babeck kertasi.

Qatarin mukaan tapahtumat tutkitaan

Qatarin hallinto julkaisi tänään tiedotteen, jossa valtion kerrottiin katuvan tapahtumista aiheutunutta kärsimystä. Tiedotteessa hallinto antoi oman kuvauksensa tapahtumien kulusta ja vannoi takaavansa jatkossa matkustajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

– Vaikka äkillisesti päätetyn tarkastuksen tavoitteena oli estää kamalan rikoksen tekijöitä pakenemasta, Qatarin valtio on pahoillaan kaikesta kärsimyksestä ja henkilökohtaisten vapauksien loukkaamisesta, joita toimet yhdellekään matkustajalle aiheuttivat, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thani on määrännyt, että asia tutkitaan. Tutkinnan tulokset tullaan tiedotteen mukaan jakamaan kansainvälisille kumppaneille.

Qatarin julkaisemassa tiedotteessa ei kuitenkaan sanottu naisten joutuneen väkisin lääkärintarkastukseen. Tiedotteen muotoiluissa sen sijaan puhuttiin yksinkertaisesti ”vanhempien etsinnöistä”.

Tiedotteen mukaan vastasyntynyt vauva löytyi hylättynä roskakorista muovipussiin käärittynä. Vauvan äitiä ei ole vieläkään löydetty. Hamadin kansainvälisen lentokenttä kertoi sunnuntaina, että pienokainen on sosiaaliviranomaisten huomassa ja voi hyvin.

Australian ulkoministeri Payne on vaatinut Qatarilta selvitystä kuun alun tapahtumaketjusta, joka nousi julkisuuteen vasta sen jälkeen, kun matkustajat kertoivat siitä.

Imagonkohotuspyrkimykset vaarassa romuttua

Asiantuntijat uskovat, että Qatar Airwaysin liiketoiminta voi kärsiä tapahtumien johdosta, oli yhtiöllä osallisuutta tapahtuneeseen tai ei. Tapahtunut voi myös murskata Arabian niemimaalla sijaitsevan valtion kasvojenkohotuspyrkimykset vuonna 2022 järjestettävien jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden edellä. Kilpailut on määrä järjestää Qatarissa.

Maa on sijoittanut voimakkaasti Qatar Airwaysiin, Al-Jazeera-uutiskanavaan sekä lukuisiin projekteihin, joihin kuuluu muun muassa naisten terveyteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita.

Konservatiivisen muslimimonarkian on kuitenkin ollut vaikea vakuuttaa arvostelijoitaan siitä, että hallinnon lupaukset muun muassa naisten oikeuksista ja demokratiasta olisivat uskottavia.

Muun muassa avioliiton ulkopuolinen seksi ja synnytys ovat edelleen rangaistavia Qatarissa, ja niistä voi seurata vankeustuomioita.

https://www.smh.com.au/politics/federal/waiting-for-report-women-on-nine-other-planes-were-stopped-and-searched-at-doha-airport-20201028-p569ap.html

STT

