Ranska-boikotti työntää Turkkia vieläkin kauemmas EU:sta, sanoo komissio

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin tuki ranskalaistuotteiden boikotille työntää Turkkia entistäkin kauemmas EU-jäsenyydestä, lausuu Euroopan komissio. Komission edustajan mukaan minkä tahansa jäsenmaan tuotteiden boikotoiminen on unionin hengen vastaista.

Turkki haki Euroopan yhteisön jäseneksi vuonna 1987 ja aloitti muodolliset jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa vuonna 2005. Neuvottelut ovat kuitenkin olleet jäissä.

Monissa muslimimaissa on herännyt protesteja Ranskaa vastaan sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolusti pilapiirtäjien oikeutta kuvata uskonnollisia johtajia. Historianopettaja Samuel Paty surmattiin Ranskassa lokakuun puolivälissä, koska hän oli esittänyt piirroksia oppilaille.

Turkki on tuominnut murhan, mutta Erdogan on myös kiihdyttänyt sanasotaansa Macronin kanssa ja vedonnut ranskalaistuotteiden boikotoimisen puolesta. Komissio huomauttaa, että virallinen boikotti rikkoisi Turkin ja EU:n välisen suhteen ehtoja.

Kymmenettuhannet marssivat Bangladeshissa

Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa kymmenettuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Ranskaa vastaan. Ranskalaistuotteiden boikottia vaativat mielenosoittajat muun muassa polttivat Macronia esittävän figuurin.

Poliisi arvioi, että marssijoita oli yli 40 000. Kulkue kuitenkin keskeytettiin ennen kuin se ehti lähelle Ranskan suurlähetystöä. Mielenosoitus hajosi rauhanomaisesti, kun sen kulku estettiin.

Bangladeshissa marssin järjesti yksi maan suurimmista islamistipuolueista. Mielenosoituksen yhteydessä pidetyissä puheissa Macronia syytettiin saatananpalvonnasta ja vaadittiin Bangladeshin hallitusta heittämään Ranskan suurlähettiläs ulos maasta.

Diplomaatti sai puhuttelukutsun

Iranissa puolestaan kutsuttiin maanantaina puhutteluun ranskalaisdiplomaatti Florent Aydalot. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriö.

Ministeriö perustelee ratkaisua sillä, että Ranskan viranomaiset tukevat profeettaa pilkkaavien piirrosten julkaisua. Ministeriön lausunnon mukaan toiminta on loukannut miljoonien muslimien tunteita Euroopassa ja maailmalla.

Iranin ulkoministeri Javad Zarif sanoi maanantaina, että Macronin lausunnot vain lietsovat ääriajattelua ja että kaikkien muslimien loukkaaminen ääriajattelijoiden kammottavien rikosten vuoksi on ”opportunistista sananvapauden hyväksikäyttöä”. Ministeriö painottaa, että sananvapauden tarkoitus on palvella viestintää, empatiaa ja yhteiseloa.

Macronia pilkattiin tiistaina useissa iranilaisissa sanomalehdissä.

Tshetshenian Kadyrov vertasi Macronia terroristiin

Myös Tshetshenian itsevaltainen johtaja Ramzan Kadyrov syyttää Macronia muslimien provosoinnista. Hän vertasi tiistaina antamassaan lausunnossa Macronia terroristiin.

– Provokaatioita tukemalla hän (Macron) salaa kutsuu kaikkia muslimeita tekemään rikoksia, Kadyrov tulkitsi.

Tiukkasävyisessä kannanotossaan Kadyrov myös uhkasi, että jos Macron ei lopeta ”hyökkäyksiä uskontoa vastaan”, tämä jää historiaan hulluja päätöksiä tehneenä presidenttinä. Kadyrovin mielestä Macron voi kutsua itseään ”terrorismin arkkitehdiksi omassa maassaan”.

Macronin kuvia on poltettu Syyriassa ja Ranskan lippuja Libyan pääkaupungissa Tripolissa.

STT

