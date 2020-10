Ranskassa ja Italiassa jatketaan pelastustöitä – myrskyissä ja tulvissa on kuollut ainakin kolme ihmistä, teitä ja rakennuksia on huuhtoutunut pois

Ranskassa ja Italiassa on jatkettu pelastustöitä tulvien eristettyä useita kyliä maiden raja-alueella. Myrskyt ja tulvat ovat aiheuttaneet alueella laajoja tuhoja, ja ainakin kolme ihmistä on saanut surmansa, heistä kaksi Italian ja yksi Ranskan puolella.

Ranskassa ainakin kahdeksan ihmistä on yhä kateissa myrskyjen, rankkasateiden ja tulvien jäljiltä. Teitä ja rakennuksia on huuhtoutunut pois, kokonaisia kyliä on joutunut eristyksiin ja lisäksi on ollut maanvyörymiä.

Esimerkiksi ranskalaisessa Breil-sur-Royan kylässä lähellä Italian vastaista rajaa uutistoimisto AFP:n toimittaja näki mutaan hautautuneita taloja ja joenuomaan juuttuneita autoja.

Pelastustyöt ovat Ranskan puolella keskittyneet Royan laakson alueelle, jossa palomiehet ja sotilaat etsivät pelastuneita ja auttavat ihmisiä, joiden kodit ovat tuhoutuneet tai joiden luokse asukkaat eivät pääse.

Alex-myrsky syöksyi torstaina ensin Ranskan länsirannikolle tuoden mukanaan voimakkaita tuulia ja sadetta eri puolille maata ennen kuin se eteni Italian pohjoisosiin.

Italiassa pahimmin sääoloista kärsineet alueet löytyvät Piemontesta Lombardiasta ja Liguriasta. Sen sijaan elokuussa rajuista myrskyistä kärsinyt Venetsia selviytyi rajuilmasta hyvin kaupungin turvaksi rakennetun tulvaestejärjestelmän ansiosta, kertoo BBC.

STT

