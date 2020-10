Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin tulee tänään tiukennuksia

Ravintoloiden on tästä päivästä alkaen lopetettava anniskelunsa koko maassa viimeistään kello 24 ja niiden on suljettava ovensa viimeistään kello 01.

Hallitus päätti viime viikolla ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikojen väliaikaisesta rajoittamisesta koronaepidemian vuoksi.

Ensi sunnuntaista alkaen ravintoloille on tulossa lisää tiukennuksia anniskelu- ja aukioloaikoihin niillä alueilla, joilla koronaepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Näillä alueilla anniskelun on ravintoloissa päätyttävä viimeistään kello 22 ja ravintolat suljettava viimeistään kello 23. Ravintolat voivat ottaa sisään vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa ovat sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Pohjanmaa on jo koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Sunnuntaina voimaan tulevista uusista rajoituksista kerrottiin keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa. Tilaisuudessa esiintynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen piti ravintoloihin kohdistuvia rajoituksia perusteltuina, sillä viime aikoina on käynyt ilmi lukuisia yökerhoissa tapahtuneita tartuntatapauksia.

