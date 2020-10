Ravintoloiden rajoitukset jakaantuvat vastaisuudessa alueiden ja ravintolatyyppien perusteella – Kiurun mukaan rajoituksia kevennetään epidemiatilanteen parantuessa

Ravintoloiden toimintaan liittyvät koronarajoitukset jakaantuvat vastaisuudessa alueiden ja ravintolatyyppien perusteella, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Ravintolatyypeissä aletaan noudattaa jakoa ruokaravintoloihin ja anniskeluravintoloihin.

Valtioneuvosto päätti tänään ravintoloiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta marraskuun alusta helmikuun loppuun saakka.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa asiakaspaikat rajoitetaan jatkossa nykyiseen tapaan puoleen normaalista niissä ravintoloissa, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota alkoholijuomia. Tällaisia ovat tyypillisesti pubit, baarit ja yökerhot. Muissa kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa sijaitsevissa ravintoloissa asiakaspaikkojen määrä on rajattu kolmeen neljäsosaan normaalista.

– Epidemiatilanteen salliessa sääntelyä kevennetään ilman tarpeetonta viivettä, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Nykyiset ravintoloiden ohjeistukseen ja hygieniaan liittyvät vaatimukset sekä yleiset asiakaspaikkojen etäisyysvaatimukset pysyvät ennallaan.

Aiempi tartuntatautilain väliaikainen muutos on voimassa lokakuun loppuun asti eli kuluvan viikon lauantaihin asti.

Pohjanmaalla kaikki ravintolat kiinni klo 23

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa alkoholijuomien anniskelu pitää jatkossa lopettaa nykyiseen tapaan viimeistään kello kymmeneltä illalla. Kaikki ravintolat on suljettava Pohjanmaan maakunnassa viimeistään yhdeltätoista illalla. Muissa edellä mainituissa maakunnissa pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat on suljettava niin ikään kello 23, mutta muut ravintolat vasta kello 24.

Muualla Suomessa anniskelu päättyy nykyiseen tapaan viimeistään puoliltaöin. Pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden on Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntien ulkopuolella suljettava viimeistään yhdeltä yöllä, mutta muut ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna vuorokauden ympäri.

– Ravintoloiden aukioloaikojen rajoituksia väljennetään muutoinkin asetuksessa siten, että rajoitusten kohteena olevat ravitsemisliikkeet saadaan avata yhden tunnin kiinniolon jälkeen. Jos esimerkiksi ravitsemisliikkeen anniskelu on päättynyt kello 24 ja liike on suljettava kello 01, liikkeen saa asetuksen mukaan avata uudelleen esimerkiksi yökahvilana kello 02, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

Ravintoloiden aukioloaikojen rajoitukset eivät koske ulkomaan liikenteessä olevia lentokoneita ja laivoja eivätkä huoltoasemien yhteydessä olevia ravintoloita.

STT

