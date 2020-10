Ravintoloiden uusista koronarajoituksista tietoa iltapäivällä

Ravintoloiden koronarajoituksista on luvassa uutta tietoa jo iltapäivällä, kun sosiaali- ja terveysministeriö pitää asiasta tiedotustilaisuuden.

Hallitus linjasi aiemmin, että tämän viikon torstaista lähtien ravintolat sulkevat koko maassa ovensa yhdeltä yöllä ja anniskelu loppuu tuntia aiemmin.

Samalla kerrottiin, että jos koronavirustilanne on jollakin alueella kiihtymisvaiheessa, menevät ovet kiinni jo kello 23 ja anniskelu loppuu kello 22. Lisäksi sisälle saisi ottaa enintään puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on kiirehtinyt tiukempia rajoituksia niille alueille, jotka ovat epidemian kiihtymisvaiheessa tai lähestyvät sitä.

Syynä tiukennuksiin on Suomen pahentunut koronatilanne. Koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa useissa sairaanhoitopiireissä, muun muassa Uudellamaalla.

MaRa: Haittaa myös ruokaravintoloille, pienet ravintolat ahtaalle

Ravintolayrittäjiä edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) on kritisoinut hallituksen aikeita ottaa tiukempia rajoituksia käyttöön. Sen mukaan hallitus ei ole esittänyt perusteluja kiihtymisvaiheen rajoituksille ja yrittäjät tuntevat tulleensa kaltoin kohdelluiksi.

– Anniskelun päättyminen klo 22 vaikeuttaisi merkittävästi myös illallisia tarjoavien ruokaravintoloiden toimintaa, sanoo toimitusjohtaja Timo Lappi MaRan tiedotteessa.

– Asiakaspaikkamäärien rajoittaminen enintään puoleen vie toimintaedellytykset etenkin pieniltä ravintoloilta, joista moni joutuu sulkemaan ovensa, ehkä lopullisesti. Se vähentäisi lähes puolella ruokaravintoloista liikevaihtoa ainakin 40 prosenttia MaRan jäsenkyselyn mukaan, Lappi sanoo.

Hallitukselta on lähipäivinä luvassa uusia toimia epidemian hillitsemiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen Twitterissä, että koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. Marinin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa hallitukselle laajoja toimenpiteitä, joilla epidemian leviämistä voidaan estää.

STT

Kuvat: