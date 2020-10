Rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynti jatkuu tänään

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkuu tänään rikollisryhmä United Brotherhoodiin kohdistuvan lakkauttamiskanteen käsittely. Oikeudenkäynti keskeytyi keväällä koronaviruksen takia.

Lakkauttamiskannetta ajavat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus.

Käräjäoikeus määräsi tammikuussa UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeuden mukaan ryhmä toimii lain ja hyvän tavan vastaisesti.

– UB:n toiminnassa on tehty suuri määrä rikoksia, pyritty hallitsemaan muuta vankiyhteisöä ja hankkimaan jäsenille hyötyä laittomin keinoin sekä myös painostamaan vankiloiden henkilökuntaa toimimaan UB:ta hyödyttävällä tavalla, oikeus totesi päätöksessään.

Oikeuden mukaan UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla. Tätä ilmentävät muun muassa UB:n ja BU:n yhtenäiset tunnukset.

– Jäsenten välillä vallitsee käskyvaltasuhde ja sääntöjä on noudatettava. UB:n ja BU:n jäsenet ovat lisäksi jatkuvasti olleet varustautuneita ampuma-aseilla, päätöksessä sanotaan.

UB:n johtajana pidetty mies vastustaa lakkauttamista

United Brotherhood vastustaa vaatimusta ja vetoaa muun muassa ilmoitukseensa, jonka mukaan ryhmää ei enää ole. UB:n johtajana pidetty Tero Holopainen on myös kiistänyt sen, että UB:n ja BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

– Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys. Vankilaan joutuneiden jäsenten tukeminen ei osoita rikollisen menettelyn hyväksymistä, vaan pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa, on vastaajapuoli oikeudessa vedonnut.

Syyttäjä vaatii Holopaiselle toisessa oikeusprosessissa 13 vuoden vankeusrangaistusta useista törkeistä rikoksista. Syyttäjän mukaan hän on muun muassa välittänyt noin 30 kiloa amfetamiinia, pitänyt hallussaan lukuisia aseita, pessyt rikollista rahaa ja pahoinpidellyt teräaseella yhden jengin jäsenen. Holopainen kiistää kaikki syytteet.

Lahteen perustettu uusi ryhmä

Poliisi epäilee, että UB:n toimintaa on jatkettu laittomasti vastoin väliaikaista toimintakieltoa. Parikymppisen miehen epäillään pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Miesten epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi syyskuussa, että Lahteen on perustettu uusi rikollisryhmä Red Roots, jonka toiminta muistuttaa UB:n toimintaa. Poliisin käsityksen mukaan Lahden UB:ta ei enää ole, ja uuteen ryhmään on poliisin mukaan siirtynyt Lahden UB:n entisiä jäseniä.

UB perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät.

STT

