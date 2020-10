Rovion toimitusjohtaja vaihtuu, Kati Levoranta jättää yhtiön vuoden lopussa – ”Hän lopettaa Roviolla meidän yhteisen sopimuksen tulemana”, sanoo hallituksen puheenjohtaja

Mobiilipelejä valmistavan Rovion toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Kati Levoranta jättää yhtiön vuoden lopussa, Rovio kertoo.

Rovion hallituksen puheenjohtajan Kim Ignatiuksen mukaan kyseessä on yhdessä tehty päätös.

– Hän lopettaa Roviolla meidän yhteisen sopimuksen tulemana, Ignatius sanoo STT:lle.

Ignatiuksen mukaan on luonnollista, että yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja käyvät aika ajoin toimitusjohtajan kanssa keskustelua siitä, mitkä ovat yhtiön kehitystarpeet ja toisaalta toimitusjohtajan omat näkemykset lähivuosista.

– Olemme yhteistyössä keskustelussa päätyneet siihen, että nyt on ehkä hyvä ajankohta tälle päätökselle, Ignatius sanoo.

Yhtiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin heti.

Levoranta on toiminut Rovion toimitusjohtajana vuoden 2016 alusta. Sitä ennen hän työskenteli Roviossa lakiasiainjohtajana ja myynnissä.

Levorannan toimitusjohtajakaudella Rovio muun muassa listautui Helsingin pörssiin syksyllä 2017.

– Kati on ollut vuosia avainasemassa useilla Rovion kehittämisen osa-alueilla. Hänen toimitusjohtajuutensa aikana yhtiössä on tehty järjestelmällistä strategista ja operatiivista työtä yhtiön liiketoiminnan kirkastamisessa, peliliiketoiminnan kehittämisessä sekä Angry Birds -brändin vaalimisessa, Ignatiussanoo tiedotteessa.

STT

