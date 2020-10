Ruotsalainen olympiajohtaja: Tokio toteutuu, mutta kisat hakevat muotoaan – useita suunnitelmia on tehty erilaisten maailmantilanteiden varalta

Tokion kesäolympialaisiin osallistuvat kaikki maat, ja katsomot pullistelevat väkeä. Tai urheilumaailman suurtapahtuma kilpaillaan ensi kesänä tyhjien katsomojen edessä.

Kertaalleen jo siirrettyjen kesäolympialaisten varalta on useita suunnitelmia, eivätkä täysien tai tyhjien katsomojen ääripäät ole niistä ainoita. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n ruotsalaisjäsen Gunilla Lindberg on vakuuttunut, että kesäkisat pystytään järjestämään, mutta kisojen muoto ratkeaa vasta lähempänä tapahtumaa.

KOK piti hiljattain etäkokouksen Tokio-näkymistä, ja kokouksen viesti oli Lindbergin mukaan selvä.

– Kokouksessa ei ollut epäröintiä sen suhteen, järjestetäänkö kisat.

Lindberg perusti optimismin sille, että koronaviruspandemiasta huolimatta urheilumaailma on elpymässä ja monien lajien kisat ovat jo käynnissä.

Ruotsin olympiakomitean pääsihteerinä toimivan Lindbergin mukaan KOK:lta on aiemmin usein puuttunut B-suunnitelma. Nyt järjestöllä on Tokion suhteen B:n lisäksi suunnitelmat C, D, E ja F, joista otetaan käyttöön se, mikä maailmantilanteeseen sopii.

Urheilijat etusijalla

Kansainvälisen olympialiikkeen perusajatus on, että kaikkien maailman maiden urheilijat voivat osallistua neljän vuoden välein järjestettäviin olympialaisiin. Lindberg uskoo, että perusajatus toteutuu myös 2021, mutta yleisön ja muiden kisaosallistujien matkaan voi tulla mutkia.

Jos koronavirukseen ei ehditä kehittää toimivaa rokotetta olympiakesään mennessä, kisoihin matkaavat saavat varautua laajaan testaukseen. Positiivinen testitulos Japaniin saapuessa tietäisi maahantulokieltoa.

Katsojien määrän mahdollinen väheneminen kisoissa tarkoittaisi tulojen menestystä, mikä voisi johtaa lajien tai niihin osallistuvien urheilijoiden karsimiseen. Myös mediaväen ja sponsorivieraiden määrät joutuvat syyniin.

KOK on ajanut olympialaisten järjestelyjen mahtipontisuuden karsimista, ja koronaviruspandemia kiihdyttää kehitystä.

– Kisat muuttuvat, eivätkä välttämättä huonommiksi, Lindberg korosti.

Tokion olympialaiset on määrä järjestää 23. heinäkuuta-8. elokuuta 2021. Paralympialaisten päivät ovat 24. elokuuta-5. syyskuuta.

STT

