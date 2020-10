SVT:n mukaan Ruotsin sisäministeri sallisi sukellukset Estonialle, jos onnettomuustutkinta toteaa ne tarpeellisiksi

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg on esittänyt, että uudet sukellukset uponneelle Estonia-alukselle olisi sallittava, jos onnettomuustutkijat vakuuttuvat niiden tarpeellisuudesta. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä asiaa kommentoineen Dambergin mukaan Ruotsi voisi tällöin osaltaan poistaa Estonialle julistetun hautarauhan.

Autolautta Estonia upposi 26 vuotta sitten. 852 ihmistä kuoli ja 137 pelastui. Syyskuun lopulla julkisuuteen tuli kuvamateriaalia, jossa aluksen kyljessä näkyy aiemmin raportoimaton repeämä.

– Meidän täytyy selvittää, miten reikä syntyi ja saada selvyys, miten se vaikutti onnettomuuteen, Damberg sanoi.

Eilen tuli julkisuuteen tieto, että Viro on pyytänyt Ruotsia suostumaan uusiin sukelluksiin Estonian hylylle. Viron ulkoministeri Urmas Reinsalun kirjeessä todetaan, että Viro haluaa tutkittavaksi sen, missä asennossa Estonia pohjassa nykyään makaa, millaisia reikiä rungossa on ja milloin ne ovat syntyneet.

Damberg ei vielä Viron ulkoministerille vastatessaan maininnut sukelluksia, vaan korosti hautarauhan säilyttämisen merkitystä.

Onnettomuustutkijat Suomesta, Virosta ja Ruotsista selvittävät, pitäisikö Estonian tutkintakomission loppuraportin löydöksiä arvioida uudelleen.

Sisäministeri Dambergin uudesta ulostulosta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

