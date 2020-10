Ruusuvuori kukisti Skatovin ja eteni ATP-turnauksessa toiselle kierrokselle

Emil Ruusuvuori otti Kazakstanin Nur-Sultanissa pelattavassa ATP-turnauksessa ripeän voiton isäntämaan Timofei Skatovista tiistaina. Karsintojen kautta pääsarjan ensimmäiselle kierrokselle edennyt Ruusuvuori otti jatkopaikan toiselle kierrokselle lukemin 6-2, 6-0.

Ruusuvuori tunsi Skatovin pelitavan, sillä kaksikko on kiertänyt aikoinaan samoja junioriturnauksia.

– En ollut nähnyt kaveria pariin vuoteen, mutta tiesin hänen juoksevan hyvin, Ruusuvuori kertasi peliä STT:lle.

– Minun oli tarkoitus olla aggressiivinen ja pitää kaveri juoksussa. Onnistuin siinä alusta alkaen ja sain pidettyä hänet hyvin pinteessä loppuun asti.

Toisella kierroksella Ruusuvuori kohtaa turnauksessa kahdeksanneksi sijoitetun Australian Jordan Thompsonin.

– Jatkon kannalta oli hyvä, että onnistuin pitämään tämän päivän pelin lyhyenä. Lyhyistä matseista on apua, jos kisoissa haluaa mennä pidemmälle, Ruusuvuori jatkoi.

Vastus kovenee rankasti

Ruusuvuori, 21, on maailmanlistalla sijalla 98. Kokeneemman Thompsonin, 26, rankingsijoitus on 60.

– Eka peli Thompsonia vastaan, ja hyvä pelaaja vastassa. Hän on pelannut näitä kisoja useamman vuoden, mutta itselläkin on jo kokemusta, että tiedän mitä näitä pelaajia vastaan pitää tehdä, Ruusuvuori totesi.

– Huomenna treenaillaan ja torstaina mennään taas kehiin.

Nur-Sultanin areenalla oli tiistaina niukasti yleisöä. Ruusuvuori ei antanut sen häiritä.

– Se on aika normaalia. Nyt katsojia ei ollut juuri ollenkaan, mutta aika usein sitä joutuu pelaamaan isoilla areenoilla, joilla ei ole paljon katsojia. Ja oli siisti kenttä pelata, joten ei mitään valittamista, Ruusuvuori kertoi.

Olot Nur-Sultanissa ovat muutenkin hyvät.

– Hotelli on paras jossa olen ollut, eikä koronakuplakaan rasita. Arki on joka tapauksessa vain tennistä, hierontaa, syömistä ja nukkumista, Ruusuvuori muistutti.

STT

Kuvat: