Ryhmäjohtaja Kurvinen: En allekirjoita, ettei hallituskumppanien kanssa olisi mitään ideologista liimaa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei jaa puolueen varapuheenjohtajan näkemystä siitä, että hallituspuolueilta puuttuu ideologinen liima.

– En allekirjoita sellaista käsitystä, ettei olisi mitään ideologista liimaa, mutta onhan se kiistatonta, että talous- ja yrittäjyysasioissa meillä on vaikkapa vasemmistoliiton kanssa kovia jännitteitä, hän kommentoi STT:lle eduskunnassa.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi Suomenmaa-lehden mukaan puolueen Lapin piirin virtuaalisessa tupaillassa, että hallituspuolueilta puuttuu ideologinen liima.

– Lähtökohtaisesti voin tunnustaa sen, että eihän hallituspuolueilla ole keskenään – suhteessa keskustaan – sellaista ideologista liimaa, jonka varaan tämä rakentuisi, vaan se liima on hallitusohjelma, Lohi sanoi.

Kurvinen sanoo, että puolueella on paljon yhteistä maaperää esimerkiksi RKP:n kanssa. Myös vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa jaetaan tiettyjä ajatuksia, hän luettelee.

”Marinin kommentit epäonnistuneita”

Pääministerin lausunnot viime ajoilta liittyen UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemiseen ja Metsäteollisuus ry:n irtautumiseen työehtosopimuksesta ovat Kurvisesta olleet epäonnistuneita. Hän sanoo olevansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa samaa mieltä siitä, että yritysten pitää kantaa yhteisvastuuta.

– On kuitenkin harmillinen juttu, että pääministeri ei pystynyt sanomaan sitä, että yritykset eivät ole pahoja, hän sanoo.

Myös Lohen mukaan pääministerin lausunnot ovat hermostuttaneet hallituskumppani keskustan riveissä, kertoo Suomenmaa. Keskustassa häiritsee hänen mukaansa ulostulot, joissa pääministeri maalaa hallitusta aika vasemmalle vaikkapa työmarkkinapolitiikassa ja suhteessa yrityksiin.

Marin on kysynyt muun muassa metsäyhtiö UPM:n yhteiskuntavastuun perään sen jälkeen kun yhtiö ilmoitti sulkevansa Kaipolan paperitehtaan keskellä koronaepidemiaa. Lisäksi hän otti tiukasti kantaa Metsäteollisuus ry:n päätökseen irtautua työehtosopimustoiminnasta.

Marinin kommentit nousivat tikunnokkaan myös eilen valtion ensi vuoden budjetista käytävässä keskustelussa eduskunnassa.

Lohen kommenteista kertoi myös Uusi Suomi.

