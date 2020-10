Sää kylmenee: Etelä-Suomessa voi viikonvaihteessa sataa lunta, ennakoi meteorologi

Sää kylmenee tällä viikolla, kun pohjoisesta virtaa Suomeen kylmää ilmaa. Forecan mukaan lumi- ja räntäsateita ennustetaan etenkin pohjoiseen, mutta ne ovat mahdollisia myös maan keskiosassa ja ehkä jopa etelässä.

Yöpakkasia voi olla loppuviikolla paikoin etelässä asti, Foreca ennakoi.

Forecan meteorologin Jenna Salmisen mukaan Lappiin leviää huomenna keskiviikkona sateita, jotka tulevat vetenä, räntänä ja lumena. Viikon loppupuolella lunta ja räntää voi sataa pohjoisen lisäksi jo muuallakin maassa.

– Myös etelässä lumisateet voivat olla mahdollisia viikonvaihteessa, Salminen sanoo Forecan verkkosivuilla.

Viime vuonna syksyn ensilumi satoi Utsjoella Pohjois-Lapissa syyskuun lopulla. Syksyn virallisen ensilumen katsotaan tulleen, kun jollakin havaintoasemalla mitataan kello yhdeksältä aamulla vähintään sentti lunta.

Päivystävä meteorologi Vilma Kangasaho Ilmatieteen laitokselta ei usko, että virallista ensilunta kirjataan tilastoihin vielä lähipäivien aikana.

Kangasahon mukaan Pohjois-Lapissa voi huomenna tulla lumikuuroja, mutta maahan ei näyttäisi muodostuvan varsinaista lumipeitettä.

– Lunta voi sataa, mutta se kuitenkin sulaa aika nopeasti pois, Kangasaho sanoo STT:lle.

Ylimmät lämpötilat kymmenen asteen tuntumassa

Tänään lämpötilat ovat etelässä kymmenen asteen tuntumassa, maan keskivaiheilla on 5-9 astetta. Pohjoisessa jäädään muutamaan plusasteeseen.

Kangasahon mukaan sadekuuroja näyttäisi tänään muodostuvan Tampereen ja Jyväskylän suunnalle sekä Itä-Suomeen.

– Huomenna kuuroja on erityisesti Lapissa, mutta etelässä on myös pieniä sadekuuron mahdollisuuksia.

Maan etelä- ja keskiosissa on huomenna 5-10 lämpöastetta ja Lapissa 1-5 plusastetta, Kangasaho kertoo.

Forecan mukaan teillä saattaa jo olla tällä viikolla paikoin kuuraa ja liukkautta.

Ilmatieteen laitoksella ei ole tälle päivälle voimassa olevia varoituksia huonosta ajokelistä. Huomiselle ja ylihuomiselle on annettu osiin Lappia varoitus huonosta ajokelistä lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Iiro-Matti Nieminen

STT

