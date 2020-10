Saako Nobelin kirjallisuuspalkinnon ennakkosuosikki runoilija Anne Carson, kestosuosikki kirjailija Margaret Atwood vai joku muu?

Tänään selviää, kuka saa tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Palkinnonsaaja julkistetaan kello 14 Suomen aikaa.

Viime vuonna jaettiin poikkeuksellisesti sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 kirjallisuuspalkinto. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon jakamista lykättiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Se johtui palkinnosta päättävää Ruotsin akatemiaa ravistelleista skandaaleista.

Myös tämä vuosi poikkeaa normaalista siten, että joulukuussa Tukholmassa ei koronapandemian takia ole tavanomaisia Nobel-juhlia, vaan niiden sijaan järjestetään televisioitava palkintoseremonia, johon palkinnonsaajat osallistuvat kotimaistaan.

Nobelin kirjallisuuspalkinto on myönnetty vuodesta 1901.

Viimevuotinen valinta herätti kritiikkiä

Viime vuonna itävaltalaisen Peter Handken valinta kirjallisuuspalkinnonsaajaksi herätti arvostelua. Hän on ollut kiistelty henkilö, koska tuki serbejä 1990-luvun Jugoslavian hajoamissodissa. Suuri meteli nousi myös vuonna 2006, kun Handke puhui sotarikoksista syytetyn Serbian entisen presidentin Slobodan Milosevicin hautajaisissa.

Kirjallisuuspiireissä onkin arvuuteltu, tekeekö Ruotsin akatemia yhtä kiistanalaisen päätöksen tänä vuonna. Dagens Nyheter -lehden kulttuuritoimituksen päällikkö Björn Wiman uskoo, että palkinto myönnetään nyt naiskirjailijalle, joka tulee Euroopan ulkopuolelta ja jonka ansioita ei voida kyseenalaistaa kirjallisten tai ideologisten syiden perusteella.

Ennakkosuosikit rohmunneet palkintoja jo aiemmin

Tänä vuonna vahvimpina palkinnonsaajaehdokkaina on mainittu muun muassa useita palkintoja voittanut kanadalainen runoilija Anne Carson ja yhdysvaltalais-antigualainen kirjailija Jamaica Kincaid, joka on niin ikään saavuttanut urallaan monia palkintoja. Kincaid on käsitellyt teoksissaan muun muassa kolonialismia ja rasismia sekä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä.

Molemmat ovat ehkä suurelle yleisölle ainakin Suomessa melko tuntemattomia nimiä, mutta Ruotsin akatemialla on usein ollut tapana karttaa palkinnonjaossa hyvin menestyviä valtavirran kirjailijoita.

Tänä vuonna tosin palkintoehdokkaiden joukkoon on liitetty myös suuren yleisön parissa suosion saavuttanut brittikirjailija Hilary Mantel, joka tunnetaan muun muassa historiallisista romaaneistaan. Mantel on myös voittanut Man Booker Prizen, joka on englanninkielisen kirjallisuuden merkittävin palkinto ja jaetaan vuosittain Britanniassa julkaistulle romaanille.

Ehdolla myös aiempia tarjokkaita

Etukäteisarveluissa palkintoehdokkaina on mainittu myös jo aieminkin tyrkyllä olleet yhdysvaltalaiset Joyce Carol Oates ja Marilynn Robinson sekä israelilainen David Grossman, kanadalainen Margaret Atwood ja eteläkorealainen Ko Un.

Vedonlyöntisivusto Ladbrokesilla pelaajat olivat sijoittaneet rahojaan muun muassa Carsoniin (5/1), venäläiseen Ludmila Ulitskajaan (6/1), Atwoodiin (6/1), guadalupelaiseen Maryse Condeen (6/1) ja japanilaiseen Haruki Murakamiin (8/1).

