Sähköpotkulautojen huippukysyntä osui Salo Volley -viikonloppuun – kaupunkipyöriä ei välttämättä nähdä Salossa ensi vuonna

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla oli omat ruuhkahuippunsa Salossa menneenä kesänä. Piikki nähtiin elokuun toisena viikonloppuna.

– Salo Volley -viikonloppu oli ehdoton ykkönen suosiossa. Emme aina pystyneet vastaamaan kysyntään, mutta paljon oli myös päiviä, jolloin laudat seisoivat, yrittäjä Jan Jaakkola kertoo.

Jaakkola sanoo, että lautojen akkujen kestävyydessä ei ollut ongelmaa kiireisinäkään ajankohtina.

– Latailimme akkuja etukäteen, kun tiesimme jonkun tapahtuman tulevaksi kaupungilla, jotta lautoja olisi riittänyt kaikille halukkaille.

Ilahduttavaa on, että sähköpotkulautojen käyttäjät sekä sivulliset ovat säästyneet hyvin pitkälti vammoilta.

– Sähköpotkulaudoista johtuneet tapaturmat eivät nousseet erityisesti esiin kesän aikana, Salon terveyskeskuksen päivystyksen ja kotisairaalan osastonhoitaja Tuija Skarp vahvistaa.

Saloon sähköpotkulaudat pääsiäisenä tuonut Kulkupeli-yritys aikoo jatkaa toimintaa myös ensi vuonna. Jaakkolan mukaan sähköpotkulautoihin panostetaan ”ilman muuta” myös jatkossa.

– Jos vain paukut riittävät, yritämme lisätä lautojen lukumäärää ja pohtia myös tarkemmin niiden sijoittelua, Jaakkola kertoo.

Sähköpotkulautoja tuli Salon kaduille ensin 121 kappaletta, ja tämän jälkeen Jaakkolan mukaan niitä on lisätty 10–20 kappaleen erissä pikkuhiljaa. Jaakkola on tyytyväinen lautojen suosioon Salossa.

– Nopeasti ihmiset ottivat laudat käyttöön. Niiden harvojen kesän yleisötapahtumien aikana laudat liikkuivat oikein mukavasti. Korona tietysti vähän jarrutteli asioita. Kyllä me olemme tyytyväisiä, ei voi valittaa, Jaakkola sanoo.

Kuinka kannattavaa toimintaa sähköpotkulautojen vuokraus on yrittäjälle?

– Sitä ei voida tässä kohtaa vielä sanoa. Kunhan lopulliset laskelmat on talven jälkeen tehty, tiedetään tarkemmin, mitä viivan alle jäi, Jaakkola muotoilee.

Laudat ovat joutuneet jonkin verran ilkivallan kohteeksi.

– Viime aikoina pieneksi ongelmaksi on noussut niiden luvaton käyttö. Laudan lukitusmekanismi on rikottu ja laudalla on potkittu pitkin kaupunkia. Olemme joutuneet pariin kertaan poliisin kanssa selvittelemään tällaista asiaa. Kyseessä on aina ajoneuvon käyttövarkaus ja tietysti ikävää nuorille, jotka tällaisesta merkinnän tietoihinsa saavat, Jaakkola kertoo.

– Salo on pieni, yhteisöllinen kaupunki ja aika hyvin täällä saa tietoon, jos joku on tärvellyt lautoja.

Lautoja on paiskottu myös Salonjokeen.

– GPS:n avulla näemme aika tarkkaan, missä kohtaa jokea lauta on. Muutama lauta on ollut myös kadoksissa, mutta tällä hetkellä kaikki ovat tallella.

Jaakkolan mukaan lautojen poiminta joesta ei ole lopulta kovin suuri urakka.

– Meillä on koukku, jonka avulla laudat nostetaan ylös. Parhaimmillaan olen saanut ensimmäisellä heitolla laudan nousemaan ylös joesta, Jaakkola naurahtaa.

– Jos lauta on ehtinyt olla joessa vain hetken, kuivaus ja liittimien putsaus riittävät. Useamman päivän ajan joessa olleisiin lautoihin joudutaan vaihtamaan osia.

Laudoilla voi parhaassa mahdollisessa tapauksessa ajella Salossa vielä pitkälle syksyyn.

– Niin kauan kuin aurinko paistaa ja tienpinnat ovat turvalliset, laudat ovat käytettävissä. Tienpintojen jäätyessä saamme yhdellä klikkauksella laudat lukittua. Laudan käyttäjällä on toki aina myös vastuu seurata keliä, Jaakkola muistuttaa.

Sähköavusteisien kaupunkipyörien jatko on Salossa vielä kysymysmerkki. Pyörät saapuivat Salon katukuvaan kesäkuun lopulla, ja niillä voi ajaa vielä ainakin lokakuun ajan.

– Olemme tuoneet yrityksenä kaupunkipyörät tilapäisesti Saloon. Ei ole varmaa tietoa, jatkuuko toiminta myös ensi vuonna. Todennäköisesti yksin emme tule toimimaan, pyöristä vastaavan Rolan Oy:n kaupallinen johtaja Aki Laiho kertoo.

Laihon mukaan Salon kannattaisi harkita täysimittaista kaupunkipyöräjärjestelmää.

– Jos löytyisi yhteistyömahdollisuus Salon kaupungin tai alueen yritysten kanssa, asia varmasti lähtisi eteenpäin, Laiho vinkkaa.

Täksi vuodeksi kaupunkipyöriä tuli Saloon 20.

– Pyörien käyttöastetta parantaa se, että niitä on paljon saatavilla. Salon kokoisessa paikassa oikea määrä olisi kolmin- tai nelinkertainen. Jopa sata pyörää voisi olla sopiva, Laiho laskee.

Laihon mukaan pyörien vastaanotto Salossa oli kesällä ”odotetun mukaista”.

– Käyttöaste on ollut suurin piirtein sellainen, mitä odotimme. Ei kovin korkea, mikä liittyy siihen, että pyöriä on kovin vähän. Pyöristä yksi on päätynyt Salonjokeen, mutta muuten menopelejä on kohdeltu hyvin.

Sähköpotkulautoja Laiho ei näe kilpailijana kaupunkipyörille.

– Ne täydentävät toisiaan. Sähköpotkulaudoilla ajetaan tyypillisesti lyhyitä matkoja muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin. Kaupunkipyörät soveltuvat pidemmille matkoille, kuten työmatkaliikenteeseen tai muuhun säännölliseen kulkemiseen.