Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on yli kaksinkertaistunut syyskuun lopusta

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, arvioivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö viikoittaisessa tilannekuvassaan.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi syyskuun lopun tilanteesta.

Keskiviikkona sairaalahoidossa oli THL:n mukaan 48 ihmistä, joista tehohoidossa oli kahdeksan ihmistä. Sairaalahoidossa olevien määrä päivitetään seuraavan kerran perjantaina.

Valtaosa uusista tartunnoista todettiin viime viikolla Helsingin ja Uudenmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla.

Neljäsosa tartunnoista karanteenissa olevilla

Tartunnanlähde jäi viime viikolla epäselväksi noin puolessa koko maan tartunnoista.

Eniten alkuperältään epäselviä tartuntoja todettiin Helsingin ja Uudenmaan sekä Vaasan sairaanhoitopiireissä. Muualla maassa tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 20-25 prosentissa tapauksista.

Noin neljäsosa koko maan uusista tartunnoista todettiin karanteenissa olevilta.

Tartunnoista, joiden lähde on selvillä, noin neljäsosa tapahtui perhepiirissä ja noin viidesosa työpaikoilla ja harrastuksissa.

Päiväkodeissa tai oppilaitoksissa tapahtuneista joukkoaltistuksista on seurannut vain yksittäisiä jatkotartuntoja. Joistain ravintoloissa, baareissa tai yökerhoissa sekä yksityisissä kokoontumisissa tapahtuneista joukkoaltistuksista taas on raportoitu runsaasti jatkotartuntoja.

Joukkoaltistumisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä raportoitiin viime viikolla seitsemässä sairaanhoitopiirissä.

Ulkomailta oli peräisin alle viisi prosenttia viime viikon tartunnoista, ja ne aiheuttivat vain yksittäisiä jatkotartuntoja.

Yli 80 prosenttia tartunnoista alle 50-vuotiailla

Tartuntojen ikäjakauma painottuu edelleen nuoriin. Yli 80 prosenttia viime viikon tartunnoista todettiin alle 50-vuotiailla ja lähes 60 prosenttia alle 30-vuotiailla.

THL raportoi uusimmat tartuntaluvut myöhemmin tänään. Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: