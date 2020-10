Sairaanhoitaja vangittiin epäiltynä murhasta Salon sairaalassa – poliisi vaitonainen teon motiivista

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona sairaanhoitajan, jonka epäillään murhanneen potilaan sairaalassa Salossa vappuna 2017. 31-vuotias nainen vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Epäilty henkirikos tapahtui Turun yliopistollisen keskussairaalan Salon sairaalassa vappuaattona 2017, mutta poliisi kertoi tutkinnasta vasta viime kesänä.

Uhri oli nuori naispotilas. Tapausta on tutkittu murhana, koska uhri oli poliisin mukaan puolustuskyvytön. Poliisi ei ole kommentoinut uhrin terveydentilaa tarkemmin, mutta uhrin äiti on kertonut julkisuudessa, että hänen tyttärensä oli kehitysvammainen.

Vangitsemisvaatimuksesta ensin kertoneen Helsingin Sanomien mukaan vangitulla naisella on aiempi tuomio törkeästä pahoinpitelystä. Siitä huolimatta hänellä on edelleen rekisteritietojen mukaan sairaanhoitajan ja lähihoitajan ammattioikeudet, HS kertoi.

Muita ei enää epäillä

Henkirikosepäily heräsi, kun uhrista löytyi oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa propofoli-nimistä nukutuslääkettä, jolle ei löytynyt selitystä tälle tehdyistä hoitotoimenpiteistä. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Kainonen Lounais-Suomen poliisista ei keskiviikkona halunnut kommentoida teon mahdollista motiivia.

– En ota siihen vielä tässä vaiheessa kantaa tutkinnallisista syistä, tutkinta on vielä sen verran kesken. Propofoli on se, mitä tässä epäillään, mutta sen tarkemmin en voi sitäkään vielä kommentoida, Kainonen sanoi STT:lle.

Poliisi kuulusteli murhasta epäiltynä useita ihmisiä, joista ainakin osa kuului tekoaikaan sairaalan hoitohenkilökuntaan. Kainosen mukaan heitä ei enää epäillä rikoksesta.

– Ne, jotka aiemmin olivat epäillyn asemassa, eivät sitä enää ole. Ainakaan tässä vaiheessa meillä ei ole muita epäiltyjä kuin tämä (vangittu), hän kertoi.

Esitutkinta jatkuu. Syyte asiassa on nostettava tammikuun loppuun mennessä.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006661474.html

STT