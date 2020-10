Saksassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa ennätysmäärä uusia koronatartuntoja päivässä

Saksassa on tehty uusi ennätys vuorokauden aikana raportoiduissa koronatartunnoissa.

Tartuntoja on kirjattu 18 600, kertoo niitä seuraava saksalainen Robert Koch -instituutti. Kyseessä on Der Spiegel -lehden mukaan jo kolmas päivä peräkkäin, kun Saksassa kirjataan ennätysmäärä uusia tartuntoja.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Saksassa lähes 500 000.

Saksan koronatilanne on pahentunut viime viikkoina. Maa on julistanut maanantaista alkaen laajoja rajoituksia.

Esimerkiksi ravintolat, elokuvateatterit ja uimahallit suljetaan. Lisäksi ihmisten kokoontumiset julkisilla paikoilla rajataan kymmenen henkeen. Koulut sen sijaan pysyvät auki.

Nousevista koronatartunnoista huolimatta uudet rajoitukset ovat nostaneet myös kritiikkiä saksalaisten parlamenttiedustajien parissa, kertoo Deutsche Welle.

Liittokansleri Angela Merkel onkin puolustanut rajoituksia voimakkaasti ja pyytänyt kansalaisilta solidaarisuutta. Hänen mukaansa tartuntojen nousun jatkuminen nykyisellä tahdilla ylikuormittaisi Saksan tehohoitopaikat muutamien viikkojen sisällä.

– Talvesta tulee vaikea. Edessä on neljä vaikeaa kuukautta, mutta sitten se on ohi, Merkel sanoi.

– Vapaus ei ole sitä, että voit tehdä mitä haluat, vaan se on myös vastuun ottamista, hän lisäsi Deutsche Wellen mukaan.

Venäjällä 18 000 tartuntaa

Moscow Times -lehden mukaan myös Venäjällä on todettu myös jälleen ennätysmäärä uusia tartuntoja, 18 000 vuorokaudessa. Edellinen päiväkohtainen ennätys kirjattiin eilen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen, ettei Venäjä aio siirtyä laajoihin rajoitustoimiin ennätysluvuista huolimatta.

Koronasta pahoin kärsineille alueille on myönnetty nyt tukipaketti muun muassa lääkintätarvikkeiden hankkimiseen.

Apulaispääministeri Tatjana Golikova on kuvaillut koronatilannetta kriittiseksi ainakin 16 eri alueella ja sanonut, että koronapotilaille varatut sairaalapaikat ovat täyttyneet 90 prosenttisesti.

Mediaraportit ovat kertoneet myös lääkepulasta ja siitä, että potilaat ovat joutuneet tuomaan omia sänkyjään sairaaloihin mukaan.

Myös Yhdysvalloissa raportoitiin suurimmasta 24 tunnin aikana raportoidusta koronavirustartuntojen määräst.

Yhdysvalloissa on todettu yli 91 000 uutta koronavirustartuntaa 24 tunnin aikana, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Luku kuvaa tilannetta keskiviikko-illasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

Luku on suurin 24 tunnin sisällä kirjattu tartuntamäärä pandemian aikana.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten sekä tartuntoja että koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntoja on tilastoitu jo lähes yhdeksän miljoonaa ja kuolemia lähes 229 000, yliopiston seuranta kertoo.

STT

