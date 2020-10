Salo on yksi kovien huumeiden kärkikaupungeista – THL:n jätevesitutkimus paljasti: amfetamiinia ja metamfetamiinia käytetään Salossa enemmän kuin monissa isoissa kaupungeissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema jätevesitutkimus maalaa suhteellisen synkän kuvan Salosta huumekaupunkina. THL:n aineisto paljastaa, että Salossa käytetään kovista huumeista metamfetamiinia kolmanneksi ja amfetamiinia seitsemänneksi eniten Suomessa.

Salossa käytetään amfetamiinia 511 milligrammaa tuhatta asukasta kohti päivässä, millä määrällä Salon taakse jäävät isoista kaupungeista muun muassa Turku, Tampere ja Espoo. Esimerkiksi Turussa amfetamiinia kuluu 348,8 milligrammaa tuhatta asukasta kohti päivässä.

Salon edellä amfetamiinin käyttömäärissä ovat Vihti, Kuopio, Kemi, Kouvola, Lahti ja Helsinki. Näistä paikkakunnista Vihti ja Kemi ovat asukasluvultaan pienempiä kuin Salo.

– Amfetamiini näkyy Salon jätevesissä aika merkittävästi, joten silloin Salon alueella käyttöä on kohtuullisen merkittäviä määriä, A-klinikka Oy:n avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen muotoilee.

Salon poliisin rikoskomisario Pertti Läksy ei kaunistele kaupungin tilannetta.

– Salossa on aina ollut huumeita paljon. Se selittyy logistiikalla. Huumausaineiden käyttäjiä on paljon niissä kaupungeissa, jotka sijaitsevat Helsingistä 100 kilometrin säteellä, Läksy summaa.

THL julkaisi viime viikolla tiedot huumeidenkäytöstä 27 suomalaisella paikkakunnalla lähialueineen. Salo oli mukana tutkimuksessa nyt ensimmäistä kertaa Pietarsaaren, Rauman ja Vihdin kanssa.

Jätevedenpuhdistamoilta saaduista näytteistä analysoitiin amfetamiinin ja metamfetamiinin lisäksi kokaiinin ja mdma:n eli ekstaasin käyttöä. Näytteet kerättiin maaliskuun puolivälissä sekä touko-kesäkuun vaihteessa.

– Salon mukana olo tutkimuksessa tuo lisää tietoa Länsi-Suomen huumetilanteesta, mikä osaltaan täydentää sitä kuvaa, mitä Turusta on saatu jo aiemmin, THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar kertoo.

Gunnarin mukaan tutkimus ei paljastanut salolaisten huumeiden käytöstä isoja yllätyksiä.

– Asukaslukuun verrattuna huumausaineiden käyttö on Salossa kohtuullista verrattuna muihin tutkimuksissa mukana olleisiin kaupunkeihin, hän sanoo.

Tutkimuksessa selvisi, että metamfetamiinin käytössä Salon edellä ovat vain Lahti ja Helsinki. THL:n mukaan metamfetamiinia käytetään Suomessa nykyisin hyvin vähän. Salon luku oli 12,4 milligrammaa tuhatta asukasta kohti päivässä.

Kokaiinin ja ekstaasin käyttö on Salossa sen sijaan vähäistä.

Partanen kertoo, että Salon A-klinikalla nähtiin hetkellinen kävijämäärän nousu amfetamiinin käyttäjistä keväällä.

– Tuolloin meille ohjautui selkeästi enemmän amfetamiiniongelmaisia lastensuojelusta.

Partasen mukaan osa amfetamiinin käyttäjistä on satunnaiskäyttäjiä.

– Tällaiset käyttäjät hakeva apua harvoin mistään. He eivät saa niin pahoja haittoja, että lähtisivät hakemaan apua. Amfetamiinin käyttäjistä vain pieni osa näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa, Partanen sanoo.

Jätevesitutkimus tehtiin osittain korona-aikana, mutta se ei huumeiden käyttöä näyttänyt rajoittavan juuri lainkaan.

– Oletin, että korona olisi vaikuttanut huumausaineiden saatavuuteen, mutta oli ikävä yllätys, ettei näin käynytkään ainakaan kovin voimakkaasti, Partanen sanoo.

Koronaviruksen tuomat rajoitustoimet ovat näkyneet A-klinikoilla sekä muilla apua antavilla tahoilla.

– Monia palveluita on jouduttu supistamaan, ja ihmiset ovat jääneet vähemmälle tuelle. Ihmiset ovat olleet myös huonommassa kunnossa vieroitukseen tulleessaan kuin keskimäärin, Partanen kertoo.

Korona-aika on aiheuttanut monille ylimääräistä stressiä, ja myös tämä on voinut lisätä päihteiden käyttöä.

– Jos päihteiden kanssa on ollut jo aiemmin haasteita, korona-aikana ihminen on voinut tarttua helpommin huumeisiin tai alkoholiin, Partanen pohtii.

Salo kyseenalaisella kolmossijalla metamfetamiinin käytössä

Metamfetamiini

1) Helsinki 20,7 milligrammaa tuhatta asukasta kohti päivässä

2) Lahti 17,5

3) Salo 12,4

Amfetamiini

1) Helsinki 834,7

2) Lahti 779

3) Kouvola 773,3

—————————-

7) Salo 511

Kokaiini

1) Helsinki 225,2

2) Espoo 122,3

3) Lahti 90,9

————————–

18) Salo 7,7

MDMA (ekstaasi)

1) Helsinki 191

2) Lahti 190,4

3) Tampere 147,4

—————————–

18) Salo 61,3

Näytteet kerättiin 11.–17.3 ja 27.5.–2.6.

Lähde: THL.

