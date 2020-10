Salolaiset uskaltautuvat taas lounaalle

Lounasravintoloissa käyminen on jälleen lisääntynyt Salossa. Salon Seurahuoneen yrittäjä Kalle Hämäläinen toteaa, että alkukesään verrattuna piristystä on tapahtunut selvästi.

– Ihmiset uskaltavat jälleen käydä lounaalla, ja vakiokävijöitä on tullut kiitettävästi takaisin, Hämäläinen kertoo.

Samaa sanoo Salkkarin Lounasravintolan yrittäjä Satu Nurminen.

– Alkukesään verrattuna myynti on vilkastunut, mutta vielä ei olla samoissa kävijämäärissä kuin ennen koronaa. Jos ihmiset ovat etätöissä tai lomautettuna, on päivänselvää, ettei käydä niin paljon lounaalla, hän toteaa.

Kahvila-ravintola Kespassa lounaan suosio on jo yhtä suuri kuin ennen koronaepidemiaa .

– Lounasasiakkaiden määrä on palautunut entiselleen. Meillä on ollut oikein kiireinen syksy, kertoo ravintolapäällikkö Hanna Kärkkäinen.

Myös Maran Klubilla lounasasiakkaita käy jälleen yhtä paljon kuin ennen koronaa.

– Meillä on kuitenkin tarjota aika väljät tilat. Mutta kyllä se vähän aikaa kesti, toteaa Mara Catering Oy:n yrittäjä Matti Korhonen.

Osa lounasasiakkaista on edelleen varovaisella kannalla. Kalle Hämäläinen on huomannut, että mediaa seurataan tarkasti, ja jos uutisissa kerrotaan useista uusista koronatartunnoista, sen vaikutukset heijastuvat lounaalla kävijöiden määrään.

– Osa ihmisistä reagoi aika herkästi, ja vaikutukset näkyvät jo seuraavana päivänä. Kysymys on kuitenkin lähinnä yksittäisistä kävijöistä, hän sanoo.

Keväällä ravintolat olivat valtiovallan päätöksellä pari kuukautta suljettuna. Kesäkuun alussa ne saivat avata ovensa rajoitetuin paikkamäärin ja ilman noutopöytiä. Juhannuksen jälkeen noutopöydät jälleen sallittiin.

Viime aikoina koronatartunnat ovat jälleen lähteneet nousuun, ja valtiovalta on harkinnut ja antanutkin uusia ravintolarajoituksia. Vielä toistaiseksi ei kuitenkaan ole tullut sellaisia rajoituksia, jotka koskettaisivat lounasruokailua.

– Olemme tällä hetkellä vähän odottavalla kannalla, Hämäläinen sanoo.

Hanna Kärkkäinen toteaa, että vielä toistaiseksi koronan toisen aallon pelko ei ole näkynyt asiakkaiden käytöksessä, mutta muutoksia voi tietysti tulla, jos Salon tartuntatilanne huononee.

– Koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja totta kai jännitämme myös, tuleeko uusia rajoituksia esimerkiksi buffetruokailuun.

Korona näyttää muuttaneen ihmisten käyttäytymistä ehkä pysyvämminkin. Hämäläisen mukaan korona-aika on saanut ihmisiä muuttamaan lounasruokailunsa ajankohtaa.

– Kaikkien ei ole enää pakko päästä syömään klo 11–12, vaan tullaan syömään vähän myöhemmin, ettei olisi niin paljon ruuhkaa.

Keväällä ravintolat alkoivat markkinoida take away -ruokaa. Hanna Kärkkäisen mukaan take away -annoksia haetaan edelleen enemmän kuin ennen koronaa.

– Varsinkin iäkkäämmät ihmiset hakevat ruokaa mukaan, hän kertoo.

Korona on myös tuonut käsien puhdistuksen ja turvaväleistä huolehtimisen osaksi lounasruokailijoiden arkea. Käsidesiä on tarjolla kaikissa lounasravintoloissa.

– Asiakkaat osaavat käyttää käsidesiä tosi hyvin, Satu Nurminen sanoo.

Turvallisuutta korostetaan myös ravintoloiden omassa toiminnassa. Sairaana ei tulla töihin, ja tilojen puhtaus on avainasemassa.

– Lounaspöydän ottimia vaihdetaan usein, ja muutenkin hyvään hygieniaan kiinnitetään vielä enemmän huomiota, Kalle Hämäläinen summaa.