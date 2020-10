Salolaiskaksikon epäillään syyllistyneen useisiin törkeisiin rikoksiin kesällä – molemmilla on taustalla omaisuusrikoksia

Noin 40-vuotiaan miehen ja naisen epäillään syyllistyneen useisiin törkeisiin rikoksiin Salossa viime kesänä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi heinäkuun lopulla salolaismiehen ja -naisen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja törkeästä maksuvälinepetoksesta.

Epäilyt teot olivat tapahtuneet 23.–28. heinäkuuta.

Lisäksi miestä epäillään ryöstöstä Salossa 14–19. heinäkuuta. Mies ja nainen ovat päässeet pois tutkintavankeudesta.

– Esitutkinta on loppusuoralla ja se on menossa syyttäjälle. Molemmat henkilöt ovat entuudestaan poliisin tuttuja. Heillä on taustalla omaisuusrikoksia, rikoskomisario Veli-Matti Soikkeli Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoi.