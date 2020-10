Salon iltatorien tulevaisuus vaakalaudalla – Suvisalo lopettaa toimintansa

Salossa 37 vuotta joka kesätorstaisia iltatoreja järjestänyt Suvisalo ry on päättänyt lopettaa toimintansa.

Suvisalon puheenjohtajan Tarja Hiltusen mukaan kyse on muun muassa omat toidensä ohella iltatorien eteen ahertavien jaksamisesta. Päävastuu iltatorien järjestämisestä on Suvisalo ry:n nelihenkisellä hallituksella. Yhdistys on vuosien mittaan etsinyt täydennystä ryhmäänsä, mutta kesällä tapahtuva vapaaehtoistyö ei houkuttele.

– Iltatorien järjestäminen vaatii myös tietynlaista osaamista ja sitoutumista ja tällaiset henkilöt Salossa ovat jo niin monessa muussa mukana, sanoo Hiltunen tiedotteessa.

Hiltusen mukaan iltatorien rahoitusmalli kaipaa uudistamista. Toiminnan pohjana on kaupungin kanssa solmittava markkinointiyhteystyösopimus, joka kattaa noin puolet kesän budjetista.

Salon kaupungin tukisumma on vaihdellut vuosien aikana riippuen siitä mikä on ollut kaupungin taloudellinen tilanne. Toinen puoli budjetista on sponsorirahoitusta ja sponsorit ovat pääasiassa olleet salolaisia yrityksiä sekä yhdistyksiä.

– Sponsorirahoituksen kanssa on viime vuosien kanssa ollut ongelmia, ylimääräistä rahaa ei Salossa ole. Nyt kaivataankin uusia ideoita, Hiltunen sanoo.

Tapahtuman suurin kuluerä ovat olleet esiintyjät, ja monipuolisen esiintyjätarjonnan suunnittelu sekä esiintyjien varaaminen on puolestaan ollut eniten aikaa vievä osa tapahtuman toteuttamisessa. Yhdistyksen jäsenet eivät ole saaneet työstään rahallista korvausta, vaan kaikki rahoitus on käytetty tapahtuman järjestämiseen. Kaikki mahdollinen on tehty omana työnä talkoohengessä bajamajojen siivouksesta järjestysmiehinä toimimiseen.

– Itse tuote, noin 13 kertaa kesässä järjestettävät iltatorit, on kunnossa. Kävijöitä riittää myös salolaisiin liikkeisiin, tapahtuma tunnetaan ympäri Suomea, ja delegaatiot eri kaupungeista käyvät ottamassa mallia, miten Salossa on pystytty toteuttamaan huippusuosittu tapahtumasarja, luettelee Hiltunen.

– Yhteistyö on toiminut kaupungin eri tahojen kanssa loistavasti, kiitos myös päättäjille, että he ovat nähneet iltatorien suuren merkityksen kaupungille, sanoo Hiltunen.

Salon vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen toteaa tiedotteessa, että kaupungin kannalta uutinen on todella ikävä.

– Samalla ymmärrän hyvin, miksi yhdistys päätyi tällaiseen ratkaisuun. Jokaisen jaksamisella on rajansa, ja kuinka moni olisi valmis suunnittelemaan kesänsä niin, että olisi joka ikinen torstai käytettävissä, vuodesta toiseen?

Suvisalo ry ja Salon kaupunki ovat jo kuukausien ajan hiljaisesti selvittäneet eri tahojen mahdollisuutta jatkaa iltatorien tuottamista. Tavoitteena on luoda pidemmän ajan toimintamalli, jossa vastuuta jaettaisiin useamman toimijan kesken.

Ideoita iltatorien tulevaisuudesta voi antaa kaupungin järjestämässä verkkokyselyssä.