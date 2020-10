Salon koronaneuvontaan tulee muutoksia maanantaista lähtien

Ensi maanantaista 2. marraskuuta alkaen Salon terveyspalveluiden koronaneuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, ajanvarauksia ja koronalähetteitä annetaan arkisin eli maanantaista perjantaihin oman terveysaseman ajanvarauksen numeroista.

Salon kaupungin koronaneuvontapuhelin numerossa 02 772 3023 palvelee vain lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8–16. Numerosta annetaan tietoa koronaviruksesta, ohjataan hoitoon sekä tehdään tarvittaessa lähete koronatestiin.

Terveyspalveluiden chat (https://salo.echat.fi/) palvelee edelleen maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–15.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Jussi Mattila kertoo, että käytäntöä muutetaan, koska koronaneuvontapuhelimeen on tullut ajoittain niin paljon puheluita, että puhelin on ruuhkautunut, eivätkä soittajat ole päässeet läpi. Toisena ongelmana on ollut, että viime aikoina moni soittaja on halunnut varata aikaa koronatestiin, ja se ei koronaneuvontapuhelimessa ole mahdollista.

Terveysasemien ajanvarausnumeroista ajanvaraus koronatestiin onnistuu. Asiakkaat tavoittavat myös avun paremmin, koska ajanvarausnumeroissa on takaisinsoittojärjestelmä.

– Tällä muutoksella pyritään palvelun parantamiseen, Mattila toteaa.

TERVEYSASEMIEN AJANVARAUS:



Halikon terveysasema

ma–to klo 8.00–15.30

pe 8.00–14.30

p. 02 772 3362

Kiikalan terveysasema

ma–to klo 8.00–16.00

pe 8.00–13.00

p. 02 772 3226

Kiskon terveysasema

ma–to klo 8.00–16.00

pe klo 8.00–13.00

p. 02 772 3133

Kuusjoen terveysasema

ma–to klo 8.00–16.00

pe klo 8.00–13.00

p. 02 772 3133

Läntinen terveysasema

Alueet: Armfelt, Enola, Hermanni, Isokylä, Lope, Meriniitty, Metsäperttu, Moisio, Mäenala, Ollikkala, Pajula, Palometsä, Paukkula, Pertteli, Rappula, Valhojanmäki, Vanutehtaanmäki, Veitakkala

ma–to klo 8.00–16.00

pe 8.00–15.00

p. 02 772 3621

Pääterveysasema

Alueet: Aarnionperä, Alhaisi, Anisi, Anjala, Hakamäki, Haukkala, Helisnummi, Hämeenkylä, Karjaskylä, Kaukvuori, Kiviahde, Lukkarinmäki, Mahlakankare, Merikulma, Muurla, Pahkavuori, Rauvola, Sirkkula, Suomusjärvi, Toijala, Tupuri, Viitanlaakso, Viitannummi, Villilä, Ylhäisi

ma–to klo 8.00–16.00

pe 8.00–15.00

p. 02 772 606

Perniön terveysasema

Alueet: Perniö ja Särkisalo

ma–to klo 8.00–16.00

pe klo 8.00–15.00

p. 02 772 6225

Suomusjärven terveysasema

Suomusjärvellä

ti ja to klo 8.00–15.30

p. 02 772 3140

Pääterveysasemalla

ma ja ke klo 8.00–15.30

pe klo 8.00–14.30

p. 02 772 606