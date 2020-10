Salon Elektroniikkamuseossa rukkeja ja lapioita – museot kaipaavat yhteisvarastoa

Salon kaupunki aikoo selvittää ensi vuoden aikana, olisiko Salon museoille mahdollista järjestää yhteisvarastoa.

Vapaa-ajan lautakunta esittää talousarviossaan 30 000 euron määrärahaa, jolla palkattaisiin ulkopuolinen selvittäjä kahdeksi kuukaudeksi tutkimaan vaihtoehtoja.

Selvityksessä pitäisi antaa vastaus kysymyksiin neliöistä, tilojen laadusta ja olosuhteista.

Lisäksi pitäisi selvittää, mikä olisi järkevin tapa järjestää tilat: jalostamalla kaupungin omaa rakennuskantaa, kunnostamalla vuokrakiinteistöä, ostamalla ja muokkaamalla vanha halli tai rakentamalla kokonaan uusi.

Yhteisvarasto on ollut museoväen toivelistan kärjessä jo vuosia. Taidemuseo Veturitalli sai jo varastotilaa, mutta se ei helpota muiden museoiden tilannetta.

Pelkästään Salon paikallismuseoissa on kymmeniätuhansia esineitä, jotka ovat hajallaan eri puolilla kaupunkia osin puutteellisissa olosuhteissa. Varastoja on toistakymmentä.

Kehnojen olosuhteiden takia museoesineitä tuhoutuu koko ajan, eikä Salon historiallinen museo SAMU pysty ottamaan vastaan kaikkia uusia esinelahjoituksia.

– Tilanne on vastoin museolakia. Mitä pidemmälle tätä lykätään, sen huonommassa kunnossa meillä ovat esineet, museonjohtaja Susanna Luojus sanoo.

Varastotilan puute aiheuttaa museoissa myös hankaluuksia käytännön toiminnalle. Esimerkiksi Salon elektroniikkamuseossa on varastoituna Meritalon museon vanhoja esineitä, koska niille ei ole tilaa Meritalossa.

– Olen tosi iloinen, että lautakunnan talousarviossa on esitys selvitysrahasta, Susanna Luojus sanoo.

Vapaa-ajan lautakunta poisti omasta talousarviostaan Salon elektroniikkamuseon kehittämiseen esitetyn 70 000 euron määrärahan.

Samalla poistettiin hankkeeseen liittyvä museoassistentin vakanssi. Lautakunta hyväksyi Arttu Laaksosen (kesk.) esitykset yksimielisesti.

Kehittämisrahalla museoon piti rakentaa jo pari vuotta suunniteltu yhdyskäytävä, joka olisi yhdistänyt Astrum-keskuksen autokokoelman ja elektroniikkamuseon. Käytävän varrelle on suunniteltu lisäksi Marimekko-kokoelmaan perustuvaa näyttelyä.

Vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Karoliina Vierjoki-Väätäinen (kesk.) korostaa, ettei lautakunta vastusta elektroniikkamuseon kehittämistä tai kyseenalaista museon merkitystä.

– Elektroniikkamuseota pitää kehittää, ja nimenomaan siihen suuntaan, että yleisö löytäisi sen nykyistä paremmin. Lautakunta kyseenalaisti vain museon kehittämisen käytävän avulla, Vierjoki-Väätäinen sanoo.

Museonjohtaja Susanna Luojus sanoo, että lautakunnan tärkeysjärjestys on oikea. Varastotilan puute on museoita pahimmin piinaava ongelma, joka on ratkaistava pian.

– Kyse ei ole siitä, etteikö elektroniikkamuseota haluta kehittää, mutta resurssimme ovat niin pienet, ettei kaikkea ole mahdollista tehdä laajalla rintamalla. Nyt olemme tehneet Perniön museota, ja yritämme saada sen auki ensi kesäksi.

Luojus pitää ajatusta yhdyskäytävän avaamisesta elektroniikkamuseon ja autokokoelman välille mielenkiintoisena. Sen sijaan Marimekko-kokoelma, josta on mietitty näyttelyä käytävän varrelle, on inventoimatta.

– Kokoelmassa on noin 1 400 nimikettä ja numeroimaton määrä arkistomateriaalia. Sen luettelointi on iso työ, kun jokainen esine tutkitaan, mitataan, kuvataan ja sen taustatiedot selvitetään. Siitä ei voi koota näyttelyä, ennen kuin tiedämme, mitä kokoelma sisältää.

Susanna Luojus alleviivaa, että elektroniikkaan liittyvä historia on tärkeä osa Saloa, ja siksi myös elektroniikkamuseolla on suuri merkitys.

– Kukaan muu ei tallenna Salon historiaa kuin me itse. Jos me emme sitä tee, kukaan muukaan ei sitä tee. Pitää olla ylpeä juuristaan, Luojus sanoo.