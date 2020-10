Salon sairaalan yhteispäivystyksessä on maanantai-iltapäivän aikana oleskellut ihminen, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Hän oli päivystyksen aulatiloissa maanantaina 19. lokakuuta kello 13–16.

Salon kaupungin tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Kaisa Ellän mukaan tartuntariski on pieni, sillä sairastunut on käyttänyt suu-nenäsuojusta valtaosan päivystyksessä viettämästään ajasta, ja odotustilojen istumapaikat on sijoitettu turvavälejä noudattaen.

Samaan aikaan yhteispäivystyksen aulatiloissa olleita kehotetaan kuitenkin seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi koronavirustestaukseen, jos oireita ilmaantuu.

Salon kaupungin terveyspalveluiden koronaneuvonta vastaa puhelinnumerossa 02772 3023, ohjaa hoitoon hakeutumisessa ja antaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Numero palvelee joka päivä kello 8–16.