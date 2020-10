Salon uudet koronatartunnat saatu todennäköisesti muilta paikkakunnilta – ”Nyt toivomme salolaisilta maalaisjärkeä”

Salossa on havaittu neljä uutta koronatartuntaa noin puolentoista viikon aikana. Salon tartuntataudeista vastaava lääkäri Kaisa Ellä pitää lukuja vielä varsin maltillisina.

– Salossa ei olla vielä epidemian kiihtymisvaiheessa. Jos uusia tartuntoja tulee viikon tai parin sisällä lisää, mietimme uusia suosituksia ja rajoituksia, sanoo Ellä.

– Nyt toivomme salolaisilta maalaisjärkeä ja vastuullista käyttäytymistä, tiivistää Ellä.

Salossa on yksi uusi koronatartunta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Salossa havaittiin uusi tartunta myös lauantaina, perjantaina ja reilu viikko sitten lauantaina.

Ellä kertoo, että näistä tapauksista kaksi liittyy toisiinsa, kaksi muuta ovat täysin erillisiä.

– Meillä on siis kolme eri tartunnan lähdettä. Jäljityksen perusteella tartunnat on mitä ilmeisimmin kaikissa näissä tapauksissa saatu toisilla paikkakunnilla.

Tartunnan saaneiden kautta koronalle altistuneet on saatu selvitetty ja heidät on asetettu karanteeniin.

– Uusiin tartuntoihin ei ole liittynyt joukkoaltistumisia. Altistuneita on kartoitettu yhteensä alle 20, ja he ovat nyt karanteenissa, kertoo Ellä.

Sen sijaan neljän tartunnan saaneen henkilön tartuntalähteet ovat jääneet osittain epäselviksi tai niitä ei voida ainakaan varmuudella osoittaa johonkin tiettyyn henkilöön.

Salossa tartunnan saaneista ei kerrota tarkkoja tietoja, jotta yksilön suoja toteutuu kun sairastuneiden kokonaismäärä on pieni.

– Salossa tartunnat saaneet ovat kaiken ikäisiä, ei pelkästään nuoria, muotoilee Ellä.

Sen sijaan muutaman viikon takaisen sairaalavierailun myötä ei ole ilmennyt uusia tartuntoja. Syyskuun puolivälissä sairaalassa tutustumiskierroksella ollut henkilö altisti noin 30 ihmistä koronalle, mutta uudet sairastumiset eivät liity tähän.

Salossa ei ole tällä hetkellä sairaalahoidossa koronapotilaita.

Salossa on todettu nyt kaikkiaan 59 koronavirustartuntaa alkuvuodesta lähtien.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on yhdeksän uutta koronavirustapausta, kertoo THL maanantaina. Näistä kolme on Turussa, kaksi Raisiossa ja kaksi Kaarinassa. Salon lisäksi myös Maskussa on yksi uusi tartunta. Yksi uusista tartunnoista ei näy THL:n karttalistauksessa. Se tarkoittaa, että se on kirjattu kuntaan, jossa tartuntoja on alle viisi. Näitä kuntia on edelleen useita Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomessa on tilastoitu kaikkiaan 609 koronatapausta.

Varsinais-Suomessa koronan ilmaantuvuusluku on maanantaina 15,3, kertoo THL. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Kiihtymisvaiheen rajana on ilmaantuvuudessa 10. HUSin alueella ilmantuvuusluku on Suomen korkein, 53,9.

Varsinais-Suomessa kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositus annettiin perjantaina Kaarinaan, Turkuun, Raisioon ja Lietoon.

Erityisesti sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski, arvioi sairaanhoitopiiri perjantaina.

– Turun seudun ja Salon seudun välillä on paljon liikennettä ja työssäkäyntiä. Voi siis olla, että tämä suositus auttaa myös Salon seutua, arvioi Ellä.