Salon valtuusto palaa etäkokouksiin, budjettikokous ehkä lukiossa

Salon päätöksenteko siirtyy etäkokouksiin koronatilanteen heikkenemisen takia.

Salon lautakunnista opetus-, sosiaali- ja terveys- sekä vapaa-ajan lautakunta pitivät omat kokouksensa etänä jo viime viikolla.

Poliittisista ryhmistä koostuva puheenjohtajaneuvosto päätti maanantaina, että valtuuston loka–marraskuun tilaisuudet järjestetään etäyhteyksilla.

Myös kaupunginhallitus on päättänyt siirtyä etäkokouksiin kuukauden ajaksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) sanoo, että hallituksen talousarviokokous 24. marraskuuta pidetään tavanomaisena kokouksena, ellei koronatilanne heikenny oleellisesti.

– Sen yhteydessä mietitään varmasti, miten loppuvuosi mennään. Yksi vaihtoehto kokouksille voisi olla hybridi, jossa osa olisi kotona etäyhteydellä ja osa paikalla.

Keväällä kaupunki antoi toimielimilleen yleisen suosituksen siirtyä etäkokouksiin. Nyt sellaista ei ole annettu.

– Puheenjohtajat tekevät omat päätöksensä, Karnisto-Toivonen sanoo.

Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juhani Nummentalon (kok.) mukaan koronatilanne ei suoraan vaadi etäkokouksiin siirtymistä.

– Halusimme kuitenkin tehdä tämän linjauksen nyt, ettei tilannetta tarvitsisi miettiä ihan päivittäin. Samalla päättäjät voivat näyttää itse vähän esimerkkiä, Nummentalo perustelee.

Valtuustolla on kokous ensi maanantaina ja seuraava 23. marraskuuta. Lisäksi se kokoontuu ensi viikon perjantaina aamupäivän kestävään valtuustoseminaariin, jossa mietitään Salon pito- ja vetovoimatekijöitä.

– Linjaus etäkokouksista koskee myös seminaaria, Nummentalo sanoo.

Salon toimielimet saivat etäkokouksista kokemusta jo keväällä, eikä esimerkiksi valtuuston tavanomaisen kokouksen järjestäminen etäyhteyksillä ole ongelma.

Sen sijaan joulukuun budjettivaltuuston järjestäminen etäyhteyksillä aiheuttaa hankaluuksia viimeistään äänestysruletin käynnistyessä.

Salon budjettivaltuustot alkavat perinteisesti kello 13 päivällä. Kokoukset kestävät usein normaalin työpäivän ajan, ja niiden aikana äänestetään 20–30 kertaa.

– Etäkokouksessa äänestys tarkoittaa nimenhuutoäänestyksiä, koska käytössä ei ole äänestystekniikkaa. Olen laskenut, että yksi äänestys nimenhuudolla vie 5–8 minuuttia. Parikymmentä äänestystä tarkoittaa silloin jo kahden tunnin lisäystä normaaliin kokoukseen, Nummentalo arvioi.

Pitkän kokouksen venyminen vielä parilla tunnilla tarkoittaisi Nummentalon mukaan, että pitäisi miettiä kokouksen jakamista kahdelle päivälle.

Yksi mahdollisuus budjettivaltuuston järjestämiseksi on Salon lukion liikuntasali, jossa uuden Salon 75-jäseninen jättivaltuusto kokoontui kuntaliitoksen jälkeisellä valtuustokaudella.

Juhani Nummentalon mukaan lukion liikuntasali on jo alustavasti varattu budjettivaltuuston käyttöön 14. joulukuuta. Äänestystekniikka on mahdollista siirtää lukioon, ja liikuntasalissa valtuutettujen välille on mahdollista järjestää väljästi tilaa.

– Yhteiskahvit ja -ruokailut pitäisi järjestää jotenkin muutoin, ja kokous pitäisi ehkä aloittaa jo aamulla. Lukion sali olisi kuitenkin tavoiteltavampi vaihtoehto kuin etäkokouksen järjestäminen nimenhuutoäänestyksillä, Nummentalo miettii.

Päätöksiä budjettivaltuuston pitopaikasta ja -tavasta ei ole vielä tehty. Toistaiseksi Salossa seurataan koronatilanteen kehittymistä.

– Katsotaan talousarviokokouksen järjestämistä marraskuun valtuuston jälkeen, Nummentalo sanoo.