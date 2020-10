Saloon kaavaillaan ”Mestis-tason” jäähallia 5,5 miljoonalla eurolla – lautakunta ei lämpene peruskorjaukselle

Salon Urheilupuistoon saattaa nousta muutaman vuoden päästä upouusi jäähalli. Salon vapaa-ajan lautakunta esittää kaupunkiin uutta jäähallia, jonka kustannusarvio on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Määrärahat jakaantuisivat niin, että vuoden 2022 talousarvioon lautakunta esittää 2 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle 3,5 miljoonaa euroa.

Uudessa jäähallissa palvelut täyttäisivät Jääkiekkoliiton ”Mestis-tason” jäähallille asettamat vaatimukset. Hallissa olisi 500 istumapaikkaa ja yhteensä paikkoja katsojille 1 200 sekä muun muassa oheisharjoittelutilat, kuusi joukkuepukuhuonetta, toimitsija- ja mediatilat sekä varustevarastot. Hallista pyrittäisiin rakentamaan mahdollisimman energiatehokas muun muassa aurinkoenergiaa hyödyntämällä ja käyttämällä hukkalämpöä Urheilupuiston muilla liikuntapaikoilla.

Rahamäärät tarkentuvat ensi vuoden aikana rakennussuunnitelman edetessä. Ensi vuodelle lautakunta esittää 100 000 euron suunnittelurahaa rakennussuunnitelman alkuun saattamiseksi. Salo aikoo hakea hankkeeseen valtionapua, jonka saaminen on investoinnin toteutumisen ehto.

Jäähallin rakennustöiden toteuttamisajankohta olisi toukokuusta 2022 elokuuhun 2023.

– Katsojamäärältään nykyinen halli on riittävä, mutta muuten se on loppuunkulunut. Olisi suotavaa, että meidän päätapahtumissa, kuten miesten ja naisten otteluissa sekä taitoluistelussa, puitteet olisivat paremmat. Nykyinen halli ei pärjää kilpailussa Salohallille. Uudessa jäähallissa katsojilla olisi kivempi olla, Salon Kiekkohaiden puheenjohtaja Tuomas Aalto alleviivaa.

Myös Salon Palloilijoiden taitoluistelujaoston puheenjohtaja Gitta Lietzen iloitsee uudesta hallisuunnitelmasta.

– Todella hyvältä kuulostaa. Uusi halli on tärkeä, koska vanha on tullut tiensä päähän. Salossa tarvitaan kaksi jäähallia, sillä muuten jäävuorot eivät riitä, Lietzen painottaa.

Kaupungin jäähallin käyttöaste huitelee arki-iltaisin ja viikonloppuisin parhaimmillaan jopa 90 prosentissa.

– En näe, että tilanne muuttuisi sen suhteen. Päätehtävämme on antaa mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus liikkumiseen sekä luistelun oppimiseen ja sen kautta kenties jääkiekon pelaamiseen. Ulkojäitä ei välttämättä tule enää joka talvi tänne, Aalto muistuttaa.

Elokuussa tehdyn kuntoarvion perusteella lautakunta katsoo, ettei vuonna 1987 rakennetun jäähallin peruskorjaus ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti pitkällä aikajänteellä perusteltua. Viime vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupungin investointisuunnitelmassa jäähallin korjaamiselle varattiin 3 miljoonan euron määräraha vuosiksi 2022–2023.

Jääkiekkoliiton jäähalliasiamies Jukka Tenhunen kävi tutustumassa Salon jäähallin tilanteeseen marraskuun lopulla 2019. Hän piti vanhan hallin peruskorjausta hyvänä vaihtoehtona.

– Salon jäähallissa on erittäin hyvät rakenteet. Julkisivu on betonia ja kaaret on suojattu. Kattorakenteet uusimalla sekä sosiaalitiloja ja teknisiä tiloja ”entraamalla” hallista on mahdollisuus saada hyväkuntoinen, Tenhunen kertoi tuolloin.

Kuntoarvion mukaan hallin pukutilojen märkätiloissa on ollut lukuisia vesivahinkoja, ja rakennuksen vesikatto on useana vuotena jouduttu kittauskorjaamaan. Hallin rakennustekniikka on huonossa tai tyydyttävässä kunnossa ja talotekniikka on erityisesti ilmanvaihdon ja jäähdytystekniikan osalta vanhentunut ja runsaasti energiaa tuhlaava.

Myös hallin oheistilojen kuvaillaan tulleen tiensä päähän niin toiminnallisesti kuin teknisestikin. Oma lukunsa on yleisökulku kaupungin jäähalliin, joka toimii pysäköintialueeseen nähden väärästä päästä hallia.

Käyttöikänsä päässä on myös hallin ulkopuolella sijaitseva ”kylmäkontti”, josta hoidetaan kaupungin hallin sekä SSO-hallin jäädytystä. Lautakunnan mukaan olisikin syytä miettiä rakennusten yhdistämistä, jonka avulla voitaisiin vastata paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Uuden hallin sijoituspaikka on vielä auki. Se saatetaan rakentaa vanhan jäähallin paikalle Tahkonkadulle, mutta myös muita vaihtoehtoja selvitetään.

– Ilmeisesti toinen vaihtoehto olisi SSO-hallin jatkeeksi jalkapallon alakentille päin. Sijainnilla ei ole merkitystä, kunhan hallit olisivat lähellä toisiaan. Vanhasta jäähallista voisi löytyä käyttöä esimerkiksi salibandylle tai jalkapallolle, Lietzen pohtii.

– Toivomus on, että jäähallit olisivat lähekkäin toisiaan, Aalto komppaa.