Salossa jälleen yksi uusi tartunta – Reilun viikon sisällä uusia tartuntoja on ilmennyt nyt neljä

Salossa on yksi uusi koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Salossa havaittiin uusi tartunta myös lauantaina, perjantaina ja reilu viikko sitten lauantaina.

Salossa on todettu nyt kaikkiaan 59 koronavirustartuntaa alkuvuodesta lähtien.

Lue lisää Salon uusista koronatapuksista: Salon uudet tartunnat saatu todennäköisesti muilta paikkakunnilta – ”Nyt toivomme salolaisilta maalaisjärkeä”

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on yhdeksän uutta koronavirustapausta. Näistä kolme on Turussa, kaksi Raisiossa. Salon lisäksi myös Maskussa ja Kaarinassa on yksi uusi tartunta. Yhden tartunnan kotikunta jää epäselväksi. Varsinais-Suomessa on tilastoitu kaikkiaan 609 koronatapausta, kertoo THL.

Koko maassa uusia koronatapauksia on 164, kertoo THL maanantaina. Suomessa tapausten kokonaismäärä nousi 10 702:een.

Varsinais-Suomessa koronan ilmaantuvuusluku on maanantaina 15,3, kertoo THL. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden viiemisen kahden viikon aikana.

Kiihtymisvaiheen rajana on ilmaantuvuudessa 10.