Salossa pulaa myytävistä asunnoista – kaupaksi menevät kohtalaisesti jopa haja-asutusalueen omakotitalotkin

Kiinteistönvälittäjät kaipaavat lisää asuntoja myyntiin Salossa. Välittäjien mukaan Salossa on tällä hetkellä pulaa myytävistä asunnoista.

– Sama trendi tuntuu olevan Salossa kuin mitä on valtakunnallisestikin: ostajia on liikkeellä, mutta tarjontaa asunnoista on todella vähän verrattuna aikaisempiin vuosiin, SP-Koti Salon yrittäjä Veijo Hämeenaho sanoo.

– Ostajia on ollut liikkeellä oikein mukavasti jo monta kuukautta ja vire markkinoilla on ollut hyvä, mutta lisää myytävää saisi olla, OP Koti Lounaismaan myyntijohtaja Jarkko Nikander komppaa.

Myös Solid Housen kiinteistönvälittäjä ja kaupanvahvistaja Janita Eloranta kertoo, ettei myytäviä kohteita ole tällä hetkellä tarjolla normaalia määrää.

– Ostajat harmittelevat, kun vaihtoehtoja ei juuri ole. Ne mitä ovat, menevät nopeasti. Parhaimmillaan ihan muutamassa tunnissa, Eloranta kiteyttää.

Välittäjät eivät ole täysin varmoja siitä, miksi ihmiset panttaavat tällä hetkellä asuntojen laittamista myyntiin.

– Osa myyjistä saattaa pelätä, ettei ostajia ole. Jotkut taas saattavat odottaa hintojen nousemista, mutta se ei ole kauasnäköistä toimintaa. Siihen mennessä myös ostettavan asunnon hinta on noussut, joten väliraha ei tule muuttumaan, Hämeenaho summaa.

Koronaviruksella voi myös olla vaikutusta myyntihalukkuuteen.

– Joillakin työllisyystilanne on muuttunut koronan vuoksi, Eloranta aprikoi.

Nikander sanoo, että ihmiset kyllä laittavat asuntojaan myyntiin, kun oikea hetki tulee.

– Asuntoja ostetaan tarpeeseen, ja kun tulee tilanne myydä, myydään.

SP-Kodin tiedotteen mukaan Salon alueella tehtiin käytettyjen asuntojen kauppoja yhteensä 56 kappaletta elokuussa. Se on 30 prosenttia vähemmän vuodentakaiseen verrattuna. Alueen kaikkien käytettyjen asuntojen keskimääräinen myyntiaika oli elokuussa 88 vuorokautta, kun se vuotta aikaisemmin oli 103 vuorokautta.

– Markkinoilla on liki 100 asuntoa vähemmän tarjolla kuin vuosi sitten. Se tekee melkoisen loven tarjontaan Salossa. Paljon ei-oota myydään. Varsinkin omakotitalopuolella kysyntää olisi. Omakotitalon ei tarvitse olla edes keskustan kupeessa, vaan nyt jopa haja-asutusalueiden talotkin käyvät kaupaksi kohtalaisesti, Hämeenaho sanoo.

Hämeenaho näkee tähän syyksi koronatilanteen.

– Ihmiset kaipaavat väljemmille vesille. Etätyön lisääntyessä omakotitalo antaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia järjestää työpiste kotiin kuin pieni kerrostaloasunto. Jo ennen koronaakin oli huomattavissa, että ihmiset haluavat asuva väljemmin.

Nikanderin mukaan kaikentyyppisistä asunnoista on tällä hetkellä tasaisesti kysyntää.

– Pienemmillä paikkakunnilla omakotitalo on ollut iät ja ajat suosittu asumismuoto.

Eloranta kertoo, että kysyntää on riittänyt erityisesti 2000-luvulla rakennetuista rivitaloista.

– Salon rakennuskantahan ei ole kovin uutta, mutta esimerkiksi Tupurista sen ikäluokan rivitaloja on myyty todella nopeaan tahtiin.

Keskustan hissilliset kerrostalokaksiot pitävät toki myös edelleen pintansa suosion kärkipäässä.

– Niistä on ollut Salossa aina pulaa, eikä tilanne ole hirveästi muuttunut, Hämeenaho painottaa.

Asunnonostajia löytyy Salossa joka lähtöön.

– Nuorta ja keski-ikäistä ostajakantaa on runsaammin. Ensiasunnon ostajia on myös, ja he ovat kärkkäästi myös omakotitalojen kimpussa, Hämeenaho kertoo.

Myös Nikander on huomannut ensiasunnon ostajien olevan liikkeellä.

– Nuorilla on selvästi usko hyvään tulevaisuuteen. Kaupungistumista ei varmaan pystytä pysäyttämään, mutta monet ovat ehkä nyt alkaneet miettiä, tarvitseeko kaikkien asua isoissa kaupungeissa vai esimerkiksi Salon seudulla edukkaammin hyvien yhteyksien päässä.

Kiinteistövälitys Alanko supisti toimintaansa,

Salon Kiinteistövälitys jäi toistaiseksi tauolle

Salolainen Kiinteistönvälitys Alanko Oy on supistanut välitystoimintaansa, kertoo kiinteistönvälittäjä Jukka Alanko. Alangon mukaan hän ei ole kuitenkaan irtisanonut kaikkia työntekijöitään.

– Menemme vähän pienemmällä porukalla kuin aikaisemmin. En vain saanut toimimaan ihan sillä tavalla kuin olisin halunnut. Salon asuntomarkkinoissa ei ole mitään vikaa, emmekä ole lopettamassa. Jatkossa meillä on käytettyjä asuntoja kerrallaan vähän pienempi määrä, Alanko sanoo.

Vuodesta 1984 toiminut Salon Kiinteistövälitys Oy on puolestaan sulkenut ovensa ainakin väliaikaisesti.

– Firmaa ei ole lopetettu, mutta jäimme toistaiseksi telakalle. Katsotaan parin vuoden päästä tilannetta uudestaan, kunhan seuraava sukupolvi on valmistunut ammattikorkeakoulusta. Mutta tuskin Saloon jäädään, pojat menevät varmasti Turkuun, kertoo kiinteistönvälittäjä Jouko Virtanen, joka on pyörittänyt Salon Kiinteistövälitystä yhdessä Jarmo Virtasen kanssa.

Jouko Virtanen pitää Salon asuntomarkkinoita hiljaisina.

– Olisimme jatkaneet vuoden-pari, jos kauppa olisi käynyt hyvin. Vuosi vuodelta markkinat ovat menneet alamäkeä sen jälkeen, kun Nokia ja Microsoft heivasivat. Periaatteessa mikään muu kauppa ei ole käynyt hyvin viime vuosina kuin keskustan kerrostalokauppa hissitaloissa. Nuoret lähtevät töiden perässä muualle ja kohta Salossa ei ole kuin eläkeläisiä, Virtanen surkuttelee.

– Alkukesästä oli pieni hetki, jolloin helsinkiläiset ostivat vapaa-ajan asuntoja maalta. Uskon, että koronaviruksen hellittämisen jälkeen moni havahtuu, että mitä helkuttia ollaan menty tekemään. Sitten niitä asuntoja aletaan myydä pois.

Pettymyksensä Virtanen osoittaa pankkien suuntaan.

– Lainapäätökset ovat olleet todella hitaita ja nihkeitä. Se on ollut ikävä piirre viime aikoina. Ihmisiltä kestää kauan päästä pankkiin ja vielä kauemmin saada päätökset. Ei kukaan jaksa kuukautta odotella lainapäätöstä.