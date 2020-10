Salossa on yksi uusi koronatartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Somerolla uusia tartuntoja ei ole, ei ainakaan THL:n tilastoissa.

Salossa koronatapausten kokonaismäärä nousi samalla 61:een. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut, sillä tartuntoja ilmeni eniten keväällä.

Somerolla on edelleen yhteensä viisi koronatapausta.

Varsinais-Suomessa on kaikkiaan perjantaina 12 uutta koronatartuntaa THL:n tilastoissa. Niistä kahdeksan on Turussa. Kaarinassa, Raisiossa ja Loimaalla on myös jokaisessa yksi uusi tapaus.

Koko Suomessa uusia koronatartuntoja on 235. Suomessa on todettu yhteensä 11 580 koronatartuntaa vuoden alusta alkaen.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus on 21,9. Luku kuvastaa tapausten määrää edellisen 14 päivän aikana. Suomen suurin ilmaantuvuus on nyt Vaasan alueella, jossa luku nousi 177,8:aan.