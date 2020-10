Salossa todettu yksi uusi koronatartunta

Salossa on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL maanantaina.

Salossa on viime keväästä lähtien todettu yhteensä 75 koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana Salossa tartuntoja tuli ilmi 12.

THL raportoi maanantaina Suomessa kaikkiaan 122 uudesta koronatartunnasta. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa tähän mennessä 14 970.