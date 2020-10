Salossa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL perjantaina. Salossa on todettu kahden viikon aikana 35 uutta tartuntaa. Keväästä alkaen Salon tartuntojen kokonaismäärä on 97.

Turussa uusi tartuntoja raportoitiin perjantaina 40. Turun kokonaismäärä keväästä alkaen on 618.

THL kertoi perjantaina Suomessa 344 uudesta tautitapauksesta. Se on 156 tapausta enemmän kuin torstaina.