Salossa yksi uusi koronatapaus, samoin Somerolla

Salossa on yksi uusi koronavirustartunta, samoin Somerolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina.

Salossa tapausten kokonaismäärä nousi 66:een ja Somerolla 7:ään.

Varsinais-Suomessa raportoitiin kaikkiaan 12 uutta koronatartuntaa torstaina. Niistä 8 meni Turkuun, myös Loimaalla ja Kaarinassa on kummassakin yksi uusi tapaus.

Suomessa uusia tapauksia on kirjattu 184 lisää.

– Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut merkittävästi kuukauden ajan, mutta viimeisimmän viikon aikana nousu näyttää loiventuneen. Edelliseen viikkoon verrattuna myös positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista näytteistä on laskenut valtakunnallisesti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö torstain tiedotteessa.

Viime viikolla kaikista tapauksista noin 80 prosenttia on todettu alle 50-vuotiailla ja lähes 50 prosenttia alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on alle 10 prosenttia, joten yli 70-vuotiaiden osuus on hyvin pieni, kertoo ministeriö.

Viime viikolla valtaosa uusista tartunnoista oli peräisin kotimaasta ja vain pieni osa (alle 5 prosenttia) ulkomailta. Ulkomailla tapahtuneet tartunnat aiheuttivat vain yksittäisiä jatkotartuntoja Suomessa.

Tartunnoista, joissa tartunnanlähde saatiin selvitettyä, noin 40 prosenttia tapahtui perhepiirissä. Yli neljäsosa tartunnoista oli peräisin vapaa-ajan tilanteista, joissa korostuvat yksityiset juhlat, illanvietot ja muut lähipiirin tapahtumat. Viidesosa tietoon tulleista tartunnoista raportoitiin työpaikoilla, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

Epidemia on kiihtymisvaiheessa varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ja Ahvenanmaalla.

Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa. Muut sairaanhoitopiirit ovat perustasolla, eli tilanne on melko rauhallinen.