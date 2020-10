Salossa yksi uusi koronatartunta – elokuun puolivälistä lähtien tapauksia on ollut kaikkiaan yhdeksän

Salossa on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lauantaina. Salossa koronatartuntojen kokonaismäärä on nyt 62. Valtaosa tartunnoista ilmeni keväällä.

Elokuun puolivälistä lähtien Salossa on ollut yhdeksän koronatartuntaa.

Somerolle ja Koskelle ei tullut uusia tartuntoja lauantaina. Someron luku on yhä viisi ja Koski TL:n seitsemän.

THL raportoi lauantaina Suomessa yhteensä 269 uudesta koronatartunnasta.