Salossa yksi uusi koronatartunta ja mahdollisia altistumisia – Kosken koulukeskuksessa myös yksi tartunta

Salossa todettiin yksi uusi koronavirustartunta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL maanantaina. Salossa tartuntoja on tullut ilmi yhteensä 13 kappaletta hieman vajaassa kahdessa viikossa eli 16. lokakuuta lähtien.

Salossa on viime keväästä lähtien todettu yhteensä 75 koronatartuntaa.

Salon kaupunki tiedotti, että kaupungintalon tiloissa on sattunut mahdollinen korona-altistuminen viikko sitten tiistaina. Kaupungintalon tiloissa on ollut henkilö, jolla todettiin koronavirustartunta sunnuntaina.

Myös salolaisen Sushi Housen tiloissa on tapahtunut mahdollinen korona-altistus viime perjantaina. Ravintolassa on ollut kello 16–17 välisenä aikana asiakkaana henkilö, jolla on myöhemmin todettu positiivinen testitulos koronasta.

Näissä tiloissa olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin oireiden ilmaantuessa.

Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei tule, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Viime viikolla Salossa tiedotettiin kolmesta mahdollisesta altistumisesta koronalle. Viime viikon maanantaina Salon sairaalan yhteispäivystyksessä oleskeli ihminen, jolla sittemmin todettiin koronatartunta. Sairastunut käytti suu-nenäsuojusta, joten altistuksesta huolimatta tartuntariskiä pidetään pienenä.

Kahvila-ravintola Kespan tiloissa altistui mahdollisesti koronavirukselle edellisviikon sunnuntaina ja viime viikon tiistaina. Koronapositiiviseksi myöhemmin todettu henkilö oleskeli ravintolassa kyseisinä päivinä yhteensä muutaman tunnin ajan.

Näiden tapausten lisäksi Uskelan koulun Kavilankadun yksikössä todettiin tartunta, jonka seurauksena koulun henkilökuntaa ja oppilaita määrättiin karanteeniin.

Myös Koskella ilmoitettiin maanantaina yhdestä uudesta koronatartunnasta, vaikka se ei näy THL:n tilastoissa. Tartunta on todettu Kosken koulukeskuksessa. Tartunnan lähde on tiedossa.

Yläkoulun rehtori Jouni Karvonen ei halua yksilöidä, onko sairastunut koulun oppilas vai henkilökuntaa, mutta kertoo altistumisen tapahtuneen viime keskiviikkona ja torstaina koulun lisäksi koulubussissa.

– Altistumisjäljitys on tehty lauantaina ja sunnuntaina. Altistuneet ovat asetettu karanteeniin, Karvonen kertoo.

Karvosen mukaan karanteenissa on muutamia kymmeniä oppilaita ja muutama opettaja. Karanteeniin määrätyt henkilöt ovat tämän viikon etäopetuksessa. Karanteeni kestää koko loppuviikon.

– Olemme valmistautuneet ja tehneet suunnitelmat tällaisen tilanteen varalle, niin että saamme hommat toimimaan sekä lähi- että etäopetuksessa, Karvonen vakuuttaa.

Kosken koulukeskuksessa todettiin koronatartunta myös lokakuun alkupuolella. Tuolloin noin 300 oppilasta ja 40 työntekijää lähetettiin kotiin kesken päivän, kun yhdellä työntekijällä paljastui koronatartunta.

THL raportoi maanantaina Suomessa kaikkiaan 122 uudesta koronatartunnasta. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 758 tartuntaa, mikä on 289 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Todellisuudessa raportoidut tartunnat voivat jakautua pidemmälle ajanjaksolle, sillä tilastoinnissa voi olla viiveitä.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa tähän mennessä 14 970.