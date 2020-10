Salosta Euroopan keskuspankin kautta Eteläranta kymppiin – Martti Pykäri pyörittelee talouslukuja työmarkkinajärjestö Paltan pääekonomistina, vaikkei uskonut tarvitsevansa mati

Ilman kouluaikojen täsmällisempää visiotakin voi päästä työelämässä pitkälle. Näin on käynyt ainakin Salosta lähtöisin olevan Martti Pykärin kohdalla.

Pykäri on työskennellyt palvelualoja edustavan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö Paltan pääekonomistina toukokuusta 2019.

– Monet asiat ovat kiinnostaneet minua aina jossain määrin. Yliopistossa olin sen verran utelias, että suoritin noin 400 opintopistettä, vaikka maisterin tutkintoon vaadittiin vain 300. Harva nuori opiskelija varmastikaan osaa tarkasti sanoa, minkälaisia töitä haluaisi oikeasti isona tehdä, Pykäri sanoo.

Salossa Pykäri, 37, kävi ala-asteen Keskustan koulussa, yläasteen Moisiossa ja lukion Hermannissa.

– Yliopistoon menin alun perin lukemaan tietojärjestelmätiedettä ja taloustiede oli sivuaine. Sitten kun vaihdoin sen pääaineeksi, alkoi itsellä hahmottua kiinnostus taloustieteen ja tilastopuolen töihin. Olin kyllä aika hyvä matikassa, mutta en ollut siitä erityisen kiinnostunut enkä ikinä ajatellut tarvitsevani sitä työssäni, en vielä lukiossakaan, kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylästä vuonna 2010 valmistunut Pykäri muistelee.

Graduharjoitteluaan Pykäri päätyi omien sanojen mukaan tekemään ”puolivahingossa” Tilastokeskukseen. Sitä kautta hän jäi sinne myös töihin.

– Tein Tilastokeskuksessa viiden vuoden aikana erilaisia makrotaloustilastoihin liittyviä töitä.

Tämän jälkeen hänen tiensä vei kolmeksi vuodeksi Euroopan keskuspankkiin Saksan Frankfurtiin. Ulkomailla Pykäri oli jo aiemmin asunut Pariisissa, jossa hän vietti vaihto-opiskelijana yhden lukukauden.

– Keskuspankissa tein euroalueen makrotaloustilastoja ja niihin liittyvää analyysia sekä kansainvälisen asiantuntijatyön koordinointia. Ne vuodet olivat erittäin antoisaa aikaa. Frankfurt oli kansainvälisenä kaupunkina todella kiva paikka asua, Pykäri kehuu.

Euroopan keskuspankista Pykäri palasi perheineen Suomeen ja siirtyi vajaaksi vuodeksi Valtiontalouden tarkastusvirastoon ennen Paltaan vaihtamistaan.

– Menin Paltaan, koska tykkään uusista haasteista. Sitä kautta oppii.

Pykäri kuvailee olevansa unelmatyössä Paltassa. Järjestön pääkonttori sijaitsee Helsingin Eteläranta 10:ssä.

– Tehtävät ja vastuut ovat todella monipuoliset ja laajat. Pääsen hyödyntämään juttuja, joita olen aiemmin tehnyt työelämässä. Työ Paltassa on myös yhteiskunnallisesti merkittävää, sillä siinä seurataan poliittista päätöksentekoa, Pykäri kertoo.

Paltalla on runsaat 2 000 jäsenyritystä, ja niistä monet ovat suomalaisille ja salolaisillekin erittäin tuttuja, kuten Lounea, Posti, VR, Finnair, Elisa, Securitas ja niin edelleen. Paltan jäsenet työllistävät Suomessa hieman vajaat 200 000 ihmistä.

– Palveluala ymmärretään monesti aika suppeana ja yleensä vain asiakaspalveluna, Pykäri huomauttaa.

Paltassa Pykäri on johtoryhmän jäsen ja vastaa tietopalveluista.

– Normaalissa työpäivässä katson talouden lukuja, seuraan taloustilastoja ja erilaisia indikaattoreita talouskehityksestä. Teemme myös muun muassa kyselyitä jäsenyrityksillemme. Näiden lisäksi teemme erilaista sidosryhmäyhteistyötä Tilastokeskukseen, ministeriöihin ja muiden hallinnollisten tahojen kanssa, Pykäri luettelee.

Paltassa ollaankin kiinnostuneita siitä, miten Suomen taloudella pyyhkii nyt ja minkälaiset näkymät ovat tästä eteenpäin.

Minkälaiset näkymät koronaviruspandemian mylläämässä Suomessa siis ovat?

– Taloustilanne on herkkä. Ennusteemme mukaan Suomessa yksityisten palveluiden liikevaihto jää tänä vuonna kuusi prosenttia viime vuotta pienemmäksi, Pykäri avaa.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että yksityiset palvelut ovat erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi digipalveluiden kysyntä on jopa lisääntynyt entisestään muun muassa etätöiden myötä. Monissa asiantuntijapalveluissa toiminta on jatkunut korona-aikanakin suhteellisen normaalisti. Sitten on aloja, kuten henkilöliikenne, matkailu ja tapahtumien järjestäminen, jotka ovat tukalassa tilanteessa.

Paltassa toivotaankin, ettei kevään kaltaisia rajoitus- ja sulkutoimia nähtäisi tämän syksyn ja talven aikana.

– Niihin ei ole oikein varaa, kun nähtiin, mitä ne tekivät myös julkiselle taloudelle. Tärkeää olisi, että oppisimme toimimaan yhteiskuntana turvallisesti taudin kanssa. Muuten se tulee kalliiksi ja näkyy konkursseina sekä työttömyytenä, Pykäri summaa.

”Kannattava yritystoiminta voisi olla Salon toivo”

Paltan pääekonomistia Martti Pykäriä kiinnostaa luonnollisesti myös entisen kotikaupunkinsa tila. Pykäri näkee Salon tulevaisuuden haasteellisena.

– Salon väestöennuste näyttää huolestuttavalta. Väestön keski-ikä on Salossa melkein 47 vuotta, kun se 1990-luvun alussa oli alle 40 vuotta. Salon taloudellinen huoltosuhde heikkenee jatkuvasti, kun lapsia syntyy vähemmän. Tärkeää olisi, että mahdollisimman moni työikäisistä ihmisistä olisi töissä. Salon toivo voisi olla siinä, että kaupunkiin saataisiin kannattavaa yritystoimintaa, Pykäri pohtii.

Elinkeinorakenne on muuttunut Suomessa ja Salossakin hyvin paljon palveluvaltaisemmaksi viimeisen 20 vuoden aikana.

– Katsoin tilastoista, että yksityisen sektorin työllisten määrä on tippunut Salossa melkein 6 000:lla vuodesta 2000 vuoteen 2018. Se on iso muutos. Samaan aikaan kuitenkin yksityisillä palvelualoilla työllisten määrä on kasvanut yli 2 000:lla Salossa. Nykyään Salossa jo reilut 40 prosenttia työpaikoista on yksityisillä palvelualoilla, Pykäri kertoo.

Pykäri kokee, etteivät kaikki ole vieläkään ymmärtäneet elinkeinorakenteen muutosta Suomessa.

– Monilla on näkemyksissä päivittämisen varaa. Kun puhutaan työllisyystavoitteista Suomessa, kyllä se potentiaali työllisyyden kasvulle on nimenomaan yksityisissä palveluissa.

Pykäri kertoo käyvänsä Salossa varsinkin kesäisin.

– Käyn vanhempien luona ja mökillä. Paljon tuttuja kavereita asuu vielä Salossa. Torilla tykkään käydä myös. Salon syysmarkkinoillekin olisin tullut, jos niitä ei olisi peruttu.

Paltan pääekonomisti Martti Pykäri

Syntynyt Salossa vuonna 1983, asuu nykyisin Helsingissä.

Kauppatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta 2010.

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n pääekonomisti toukokuusta 2019.

Työskennellyt aiemmin Tilastokeskuksessa, Euroopan keskuspankissa sekä Valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Naimisissa. 4- ja 5-vuotiaat pojat.

Pelaa jalkapalloa keskuspuolustajana Nelosen helsinkiläisseurassa Kurvin Vauhdissa. Pelasi jääkiekkoa Salo HT:ssä B-junioreihin asti. Pelannut jalkapalloa ja koripalloa Salon Tovereissa.