Sami Toiviaisen Vilpas osaa myös pitää hauskaa – ”Vähän voi olla jo tyytyväinen”

Uudistuneessa Korisliigassa yhden ottelun merkitys on kasvanut valtavasti.

Vanhassa 44 ottelun runkosarjassa yksi ottelu vastasi noin 2,3 prosenttia koko runkosarjasta. Uudessa 22 ottelun runkosarjassa yksi ottelu vastaa 4,5 prosenttia. Toki sarja jaetaan vielä runkosarjan päätteeksi jatkosarjoihin, mutta siitä huolimatta jokainen voitto on nyt aidosti arvokas – tuli se sitten miten siipirikkoa vastustajaa vastaan tahansa.

Eilen Vilpas voitti vaivatta kriisin reunalla pomputtelevan Katajan, jonka ainoa terve pallonkäsittelijä oli 18-vuotias Valtteri Mervola. Niinpä Vilppaalla oli varaa jopa tehdä jotain sellaista, mikä kauden ensimmäisenä viikkoina ei ollut mahdollista, nimittäin pitää vähän hauskaa.

25 pisteen kotivoiton aineetonta arvoa nostaa tapa, jolla se tuli (vastustajasta edelleen viis). Vilpas oli aloitteellinen, aggressiivinen ja joukkueen pelaaminen parani koko ottelun ajan.

Puolustuksessa ymmärrettävän kova paine Katajan pallolliselle pelaajalle toi yhteensä 20 menetystä vastustajalle.

– Vilppaan puolustus oli ajoittain erinomaista. Se väsytti meitä, Katajan tulokaspäävalmentaja Petri Virtanenkin myönsi.

– Olemme keskittyneet treeneissä antamaan painetta pallolle. Oli kiva nähdä, että kaikki noudattivat sitä, kolme kertaa riistänyt Aatu Kivimäki sanoi.

Hyökkäyksessä Vilppaan roolit alkavat selkiytyä ja pallonliike nopeutua. Tähän suurin yksittäinen syy oli Jeremiah Woodin paluu.

Vaikka Woodin jalka ei oikein vieläkään nouse, niin järki kyllä leikkaa. Eilen Wood sitoi puolustajat itseensä, ja jakoi kymmenen koriin johtanutta syöttöä. Vaikka Wood ei heittänyt itse ainuttakaan kolmosta, hänen ansiostaan Vilppaan kolmosprosentti nousi 43:een.

– On se aika mörkö. Hänen syötöistään on kiva heittää, itsekin kahdeksan korisyöttöä jakanut Kivimäki myhäili.

Wood pelasi 25 minuuttia ja merkkautti plusmiinuslukeman +32!

Mikä oleellisinta, Vilppaan kahdeksan pelaajan rotaatiosta jokainen mies heitti vähintään kahdeksan pistettä ja paraskin (Myles Stephens) vain 16 pistettä.

– Teemun (Rannikko) ja Jeren (Anttila) kanssa puhuttiin kolmannella neljänneksellä, että pistetaulukko näyttää sellaiselta miltä se parhaimmillaan voi näyttää, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen kertoi.

Mutta vielä riittää paljon viilattavaa ja höylättävää.

– Kakkosia vähän vielä enemmän ja kolmosia vähän pois, niin on parempi tasapaino, Toiviainen pohti.

– Mutta isossa kuvassa voi olla jo vähän tyytyväinen.

Tyytyväinen voi olla myös paikalle uskaltautunut kotiyleisö.

Toisella puolikkaalla Vilpas laittoi kunnon show’n pystyyn ensimmäistä kertaa Toiviaisen aikakaudella. Kolme kertaa torjunut Ladarien Griffin löi sellaisen yhden käden moukaridonkin, että Kärkän sääaseman anturitkin helisivät. Myös Perttu Blomgren ja jopa Mikko Koivisto osallistuivat donkkitalkoisiin, 187-senttisen Elias Eerikinharjun donkkiyritys päättyi sentään vapaaheittoihin.

Sen sijaan tyytyväisyyttä ei aiheuta ottelun yleisömäärä 538. Vaikka määrä nousi aavistuksen avausottelusta, ovat ottelutulot edelleen kuluihin nähden kestämättömällä tasolla.

Vilpas–Kataja 97–72 (17–15, 27–13, 25–23, 28–21)

Vilppaan pisteet ja levypallot: Myles Stephens 16/8, Mikko Koivisto 13/1, Juho Nenonen 13/4, Perttu Blomgren 13/0, Ladarien Griffin 8/5/3 torjuntaa, Aatu Kivimäki 13/3/8 syöttöä/3 riistoa, Elias Eerikinharju 9/4, Jeremiah Wood 12/6/10 syöttöä, Saiquan Jamison 0/0

Kataja: Rashard Odomes 15/3, Semi Saari 0/0, Valtteri Mervola 11/2/6 syöttöä, Tomi Lommi 6/6, Phil Fayne 7/1, Juho Kaltiainen 3/0, Aapeli Alanen 10/5, Dantez Walton 13/2, Mika Nuolivirta 7/7, Valtteri Pihlajamäki 0/0.

Levypallot: 35–29

Korisyötöt: 29–9

Menetykset: 14–20

Heittoprosentit:

1p: 69–67

2p: 68–50

3p: 43–30

OHO!

Mikko Koivisto yllätti koko koripalloilevan Suomen päätettyään läpiajonsa painovoimaa uhmaavaan kahden käden donkkiin. Hetken näytti siltä, ettei Koivisto laskeudu koskaan.

Erotuomarit: Ari Malkamäki, Elias Anttonen, Topias Antinmaa.

Yleisöä: 538

Vilppaan seuraava ottelu: la 31.10. Korihait–Vilpas Pohitullissa kello 17.

Rannikon paluu on edelleen auki

Vilppaan entisen päävastustajan Katajan tilanne on suorastaan surkea.

Eilen kotiin jääneiden Jamar Wilsonin ja Niko Mattilan vammat eivät ole vakavia, mutta joukkueen kipeästi kaipaama neljäs ulkomaalaispelaaja Jordan Semple ei ole vielä edes lähtenyt kohti Suomea.

Semplen ensimmäinen yritys aloittaa menomatka tyssäsi paperiongelmiin. Suomeen saavuttuaan hän aloittaa kymmenen päivän karanteenin eli Semple missannee vielä kolme seuraavaakin ottelua.

– Kautemme alkaa siinä vaiheessa, kun harjoittelemme ensimmäistä kertaa täydellä joukkueella, Katajan päävalmentaja Petri Virtanen kertoi.

Vilppaan tuorein amerikkalaisvahvistus Tyler Cheese sen sijaan on jo Salossa ja hän menee torstaina koronatestiin. Jos testitulos tulee nopeasti ja on negatiivinen, liittyy Cheese joukkueen harjoituksiin perjantaina. Kaiken mennessä nappiin Cheese on Vilppaan kokoonpanossa jo lauantaina Uudessakaupungissa.

Teemu Rannikon paluuaikataulu on sen sijaan vielä auki.

– Ei Teemukaan sitä osaa sanoa. Nyt on jo hyviä harjoituksia alla, mutta menee siinä vielä jonkun aikaa, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen muotoili.

Sen verran Toiviainen suostui ennustamaan, että Rannikko nähdään kentällä tämän vuoden puolella.