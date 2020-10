Sanoma ostaa merkittävän espanjalaisen oppimateriaalikustantajan

Mediakonserni Sanoma ostaa espanjalaisen Santillana Spain -oppimateriaalikustantajan, yhtiö kertoo. Sanoman mukaan Santillana Spain on Espanjan johtava perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalien kustantaja.

Sanoma ostaa yhtiön Prisa-mediakonsernilta. Kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 465 miljoonaa euroa, ja kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo tiedotteessa, että yritysosto on merkittävä askel Sanomalle sen strategisella polulla kasvavaksi eurooppalaiseksi oppimisen yhtiöksi.

– Näemme Espanjan markkinoilla erinomaisia kasvumahdollisuuksia, jotka liittyvät niin vuosina 2022-23 tulossa olevaan opetussuunnitelmauudistukseen kuin lisääntyvään digitalisaatioon, joka on kiihtynyt entisestään koronapandemian aikaisen laajamittaiseen etäopetukseen siirtymisen myötä, hän sanoo.

Duinhovenin mukaan kauppa kasvattaa oppimisen liiketoiminnan osuutta Sanoman tuloksesta noin 55 prosentista yli 65 prosenttiin. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto viime vuonna oli 128 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökate 50 miljoonaa.

Kaupasta keskusteltu kilpailuviranomaisten kanssa

Duinhoven kertoi helmikuussa, että Sanoma harkitsee yritysostoja oppimateriaaleissa ja Suomen media-alalla, johon yhtiö on viime aikoina keskittynyt. Pian ilmoituksen jälkeen Sanoma kertoi ostavansa Alma Medialta alueellisen media- ja painoliiketoiminnan. Kauppaan kuuluivat esimerkiksi merkittävät aluelehdet Aamulehti ja Satakunnan Kansa.

Viime vuonna Sanoma sai päätökseen hollantilaisen Iddink-konsernin oston. Iddink on maan johtava toisen asteen koulutuksen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittaja.

Uuden kaupan toteutumisesta on Sanoman mukaan keskusteltu Espanjan kilpailuviranomaisten kanssa. Prisa-konsernin hallitus on yksimielisesti hyväksynyt kaupan. Sen lopullinen toteutuminen edellyttää konsernin yhtiökokouksen hyväksyntää sekä suostumusta konsernin rahoittajilta.

Sanoma-konserniin kuuluva Media Finland on STT:n pääomistaja noin 75 prosentin osuudella.

STT

