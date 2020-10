Selvitys: Suomalaisyritykset eivät halua palata vanhoihin toimintamalleihin enää koronakriisin jälkeen

Koronakriisin aikana harppauksen ottanut etä- ja hybridityöskentely ei yritysjohtajien mielestä ole vaikuttanut tuottavuuteen, selviää tuoreesta ohjelmistoyritys Microsoftin teettämästä työelämäkyselystä. Selvityksen mukaan vanhoihin toimintatapoihin ei suomalaisissa yrityksissä enää haluta palata koronakriisin jälkeen.

Hybridityöskentelyllä tarkoitetaan mallia, jossa työntekijä työskentelee välillä etänä ja välillä fyysisesti työpaikalla.

Tällä hetkellä työntekijöilleen joustavia etätyömahdollisuuksia tarjoaa 79 prosenttia tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä, kun viime vuonna näin teki vain 15 prosenttia yrityksistä. Yritysjohtajien mielestä sekä tuottavuus että tehokkuus hyötyvät hybridityöskentelystä. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista johtajista sanoo sen tuoneen kustannussäästöjä.

Kyselyyn vastanneet suomalaiset työntekijät arvostivat etä- ja hybriditöissä selvityksen mukaan myös mahdollisuutta pukeutua rennosti. Lisäksi työhön keskittyminen koettiin nyt helpommaksi. Tänä vuonna työnteon keskeytyksiin arvioitiin valuvan hukkaan noin 33 prosenttia työajasta, kun keskeytysten viime vuonna arvioitiin vievän noin 42 prosenttia työajasta.

Myös uudenlaisia ongelmia

Etä- ja hybridityö koronakriisin aikana on tuonut mukanaan myös uudenlaisia ongelmia. 44 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisjohtajista kokee, että vahvan yrityskulttuurin ja hyvän tiimityön ylläpitäminen on ollut haasteellista. Nämä nousivat esille myös työntekijöiden vastauksissa. Lisäksi esimerkiksi eristyneisyydestä selviäminen koettiin työntekijöiden vastauksissa haasteelliseksi.

– Nykytilanteessa johtajien yksi tärkeimmistä prioriteeteista on tukea tiimiensä työtä ja kehittää organisaation työskentelytapoja, sillä yhteenkuuluvuuden tunne on heikentynyt ja siiloutuminen lisääntynyt. Vaikka tuottavuus näyttää yksilötasolla vahvalta, tiimien innovatiivisuus kokonaisuudessaan on selvityksemme mukaan laskenut, sanoo Microsoftin operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen tiedotteessa.

Selvityksen mukaan lähes kaikki tutkimukseen vastanneet johtajat pitävät nyt tärkeänä yritysten toimintatapojen muuttamista, jossa niistä saataisiin innovatiivisempia ja joustavampia. Viime vuonna 40 prosenttia vastanneista suomalaisjohtajista kertoi heidän yrityksessään olevan innovatiivinen työkulttuuri. Nyt samaa mieltä oli 32 prosenttia vastanneista.

Microsoft teetti kyselytutkimuksen elokuussa 2020. Tutkimuksessa kartoitettiin noin 9 000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan kokemuksia etätyöskentelyyn siirtymisestä koronakriisin vuoksi.

Vastaajat edustivat yli 250 työntekijän yrityksiä, ja selvityksessä oli mukana 15 maata. Suomesta tutkimukseen osallistui noin 100 johtajaa ja 500 työntekijää.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: