Selviytymistaistelu on korisliigakauden paras skenaario – ”Mihin pitää olla tyytyväinen?”

Vielä keskikesällä näytti silti, että kaikki miesten Korisliigan 12 seuraa ovat selviämässä kauden ennen aikaisesta katkaisemisesta ja sitä seuranneesta kassakriisistä kuivin jaloin. Se oli suuri yllätys, jos tilannetta peilasi seurojen maaliskuussa antamiin ensimmäisiin karuihin ennusteisiin.

Mutta kuten keväästä asti on käytännössä kaikissa koronavirukseen liittyvissä käänteissä huomattu, jokainen hihkaisu on liian korkea ja jokainen manaus liian matala.

Nyt, Korisliigan aattona, seurojen valmius pelata alkava kausi on kohtuullisen hyvä. Samaan aikaan koronavirustilanne on useassa maakunnassa kiihtymisvaiheessa. Jos kauden läpiviemisestä voisi lyödä vetoa, kerroin olisi korkea.

Parhaassakin skenaariossa kaudesta tulee seuroille selviämistaistelu, jossa varmistetaan toiminnan jatkuminen epidemian jälkeenkin.

Vilppaan toiminnanjohtaja ja Korisliigan johtoryhmän puheenjohtaja Marko Vihiniemi on optimisti, koska mitä muutakaan hän voisi tehtävissään olla.

Vihiniemen mielestä selviytymistaistelu on huonoin skenaario.

– Optimistisesti ajateltuna voisimme olla keväällä niin hyvässä tilanteessa, että se korvaisi (taloudellisesti) tätä syksyä, Vihiniemi kertoo ja myöntää samalla, että selviytymistaistelu on realistisin kauden kuva.

Seurojen kauden alussa ilmoittamia budjettilukuja pidetään vertailukelvottomina ja jopa vääristävinä. Ne ovat kuitenkin ainoat käytettävissä oleva numerot kertomaan taloudellisista voimasuhteista verrattuna toisiin seuroihin ja menneisiin kausiin.

Tämä kauden budjettiluvut eivät yllätä: 12 liigaseurasta vain Helsinki Seagulls ja Lahti Basketball nostavat maltillisesti budjettiaan. Muiden seurojen budjetit putoavat. Yhteensä pudotusta on noin 50 000 euroa seuraa kohti.

Koronan lisäksi toinen syy budjettien pienenemiseen on runkosarjan ottelumäärän radikaali putoaminen 44 ottelusta 32 otteluun.

Yllättävää on sen sijaan se, että peräti puolet seuroista on kasvattanut ilmoitettua palkkabudjettiaan.

Eli kokonaisbudjetista yhä suurempi osa menee valmentajien ja pelaajien palkkoihin, ja yhä pienempi osa myyntiin ja markkinointiin.

– Onhan se huolestuttava piirre, eikä se pitkässä juoksussa saisi mennä niin, Vihiniemi myöntää.

Vihiniemi muistuttaa, että Vilppaan budjettileikkaukset olivat maltilliset johtuen pitkistä sopimuksista.

Vilppaalla oli ennen koronavirusepidemiaa valmiit jatkosopimukset Aatu Kivimäen, Mikko Koiviston, Riku Laineen ja Juho Nenosen kanssa. Teemu Rannikon jatkosopimus ja Sami Toiviaisen päävalmentajasopimus piti alunperin julkaista maaliskuun lopussa, mutta koronavirus siirsi julkistukset myöhempään kesään.

Se on joka tapauksessa selvää, että Vilppaankin joukkue on kallis suhteessa siihen, että seura saa ottaa syyskaudella korkeintaan 980 katsojaa Salohalliin.

Vuosi sitten katsojakeskiarvo oli 1 369 ja kaudella 2016-2017 peräti 1 754. Ero on tuntuva, vaikka pääsylippu- ja ottelutapahtumatuotot muodostavatkin vain noin neljänneksen Vilppaan tulobudjetista.

Eikä ole ollenkaan varmaa, että Vilpas houkuttelee täydet 980 katsojaa kotiotteluihinsa. Esimerkiksi jääkiekon Liigassa on nopeasti huomattu, että yleisö on nyt todella varuillaan ja kynnys lähteä hallille on korkea.

– Mihin pitää olla tyytyväinen? Totta kai turvallisuus on etusijalla, mutta pitää minun ajatella myös taloutta, Vihiniemi pyörittelee.

Vilpas keskeytti kausikorttimyynnin viikkoa ennen sarjan alkua kovan kysynnän ja katsomorajoitusten vuoksi. Eli Vilpas ja koripallo kiinnostavat poikkeusoloissakin, mutta toisaalta tätä kiinnostusta ei voida muuttaa rahaksi.

Onko tämä nyt hyvä tai huono uutinen?

– Sekä että. Kausikorttien määrä oli vaan niin törkeän iso jo ennen rajoituksia. Meidän oli pakko ottaa aikalisä ja suunnitella katsomokartta uudelleen.

Vilpas on myynyt 350 kausikorttia ja sen päälle 500 juniorilla ja seuratoimijalla on kausikortti. Kun mukaan laskee vielä yritysliput, on Vilppaalla jo lähes koko yleisökiintiön (980) verran kausikortteja ja pääsylippuja myytynä. Kausikorttien myynti käynnistetään joka tapauksessa uudelleen vielä tällä viikolla.

Pian nähdään, uskaltaako edes Suomen kovimman koripallokaupungin yleisö lähteä paikan päälle halliin.

Vilppaan kausi alkaa keskiviikkona Lahti Basketballin vieraana. Ensimmäinen kotiottelu on lauantaina 17.10. Lapuan Kobria vastaan Salohallissa kello 17.

Kokonaisbudjetit (ero viime kauteen):

Seagulls 876 000 (+26 000)

Kataja 718 000 (-2 000)

Vilpas 630 000 (-40 000)

Karhubasket 588 000 (-112 000)

Kouvot 539 000 (-131 000)

Lahti Basketball 445 000 (+20 000)

BC Nokia 370 000 (-70 000)

KTP 343 000 (-91 000)

Kobrat 339 000 (-11 000)

Pyrintö 337 000 (-63 000)

Korihait 319 000 (-31 000)

Ura Basket 319 000 (-46 000)

Keskiarvo: 485 000 (-46 000)

Palkkabudjetit:

Kataja 419 000 (+11 000)

Seagulls 413 000 (+43 000)

Vilpas 350 000 (-30 000)

Karhubasket 323 000 (-43 000)

Kouvot 315 000 (+35 000)

Lahti Basketball 268 000 (+63 000)

BC Nokia 260 000 (+/- 0)

Pyrintö 250 000 (+20 000)

Kobrat 240 000 (+20 000)

Ura Basket 224 000 (+50 000)

KTP 178 000 (-52 000)

Korihait 154 000 (-46 000)

Keskiarvo: 283 000 (+3 000)

Korisliigan sarjajärjestelmä: Kaksinkertainen runkosarja (22 ottelua), jonka jälkeen kuusi parasta joukkuetta jatkavat kaksinkertaiseen ylempään jatkosarjaan (10 ottelua) ja sijat 7.–12. kaksinkertaiseen alempaan jatkosarjaan.

Runkosarjan pisteet seuraavat jatkosarjoihin.

Pudotuspeleihin selviää ylemmän jatkosarjan joukkueet sekä alemman jatkosarjan kaksi parasta.

Alemman jatkosarjan viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa Divari A:han ja Divari A:n voittaja nousee Korisliigaan.

Juttu on osa Salon Seudun Sanomien Korisliigan ennakkoliitettä, joka ilmeistyi maanantain lehden yhteydessä.