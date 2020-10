Seulavihannes Kiikalasta on Vuoden yritys Salossa – Virtasen perhe tietää, että porkkana kuuluu arkeen ja juhlaan

Kiikalassa toimiva Seulavihannes Oy on Salon Vuoden yritys. Yrittäjät Elina ja Antti Virtanen ovat iloisia siitä, että Salon Yrittäjät ry nosti Vuoden yritykseksi nimenomaan maatalousyrityksen.

– Tunnustus on arvokas. Salo on nykyään suuri maatalouspitäjä, muistuttaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Virtanen, joka on myös valtakunnallisen Juurestuottajat ry:n puheenjohtaja ja hallitseva Kiikalan naurisäijä.

Hänen isänsä aloitti porkkananviljelyn tilalla jo vuonna 1974. Osakeyhtiö Seulavihannes perustettiin vuonna 2004. Sen liikevaihto oli viime vuoden tilinpäätöksen mukaan reilut miljoona euroa ja tilikauden tulos 150 000 euroa.

– Antin isä kasvatti porkkanaa elintarviketeollisuuteen, ja me aloimme 1980-luvulla kuoria sitä, Elina Virtanen kertoo.

Seulavihanneksen asiakkaita ovat einesteollisuus ja tukkuliikkeet kuten Kimmon Vihannes, Kanta-Hämeen tuoretuote ja oululainen Kasvishovi. Tukkujen kautta Kiikalan porkkanat ja lantut lähtevät kuorittuina ja tarvittaessa paloiteltuina eri puolille Suomea salaattien, laatikoiden ja muiden ruokien valmistajille. Muun muassa Saarioinen käyttää kiikalalaista porkkanaa ja lanttua joululaatikoihinsa.

Virtasten omilla ja vuokrapelloilla kasvatetaan vuosittain 45 hehtaaria porkkanaa ja 11 hehtaaria lanttua. Pellot ovat kiertoviljelyssä eli vihannekset vuorottelevat viljan kanssa.

– 85 prosenttia käsittelemästämme porkkanasta on kasvatettu omalla tilalla. Tuontiporkkanaa on tänä vuonna ollut käytössä kolmen viikon ajan, Antti Virtanen huomauttaa.

Parhaillaan tilalla nostetaan varastoon vuoden viimeisiä porkkanoita. Sekä porkkanat että lantut säilytetään kylmässä: ne varastoidaan noin nollassa asteessa.

Elina Virtanen sanoo porkkanassa olevan parasta sen monipuolisuus.

– Porkkana on sekä arki- että juhlaruoka, hän painottaa.

– Porkkanaa on aina jossain muodossa tarjolla niin juhlien pitopöydissä kuin arjen raastepöydissä.

Vuosien saatossa laajentunut perheyritys työllistää nykyään yhteensä kahdeksan ihmistä vakituisesti ja lisäksi kausityöntekijöitä.

– Työ on pitkälti käsityötä. Meillä on valtavan hyvät ja joustavat työntekijät, toimitusjohtaja Elina Virtanen kiittelee.

Hän kuvaa yrittämistä elämäntavaksi.

– Ei ole ollut sellaisia syntymäpäiviä, häitä eikä hautajaisia, ettemme olisi ensin miettineet, miten porkkanat sitä ennen kuoritaan, hoitoalan koulutuksen aikoinaan hankkinut nainen nauraa.

– En ole ryhtynyt yrittäjäksi, vaan ajautunut tähän 30 vuotta sitten.

Elämäntavan on ominut myös 25-vuotias Eero Virtanen, joka on valmistunut agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta Tammelan Mustialassa.

– Näihin töihin olen kasvanut, enkä oikein muutakaan osaisi tehdä, hän naurahtaa ammatinvalintaansa, ja toteaa, että firmaa on hyvä lähteä jatkamaan, koska sitä on kehitetty koko ajan eteenpäin.

– Antti on investoinut rohkeasti niin maanhankintaan, rakennuksiin kuin koneistukseenkin. Meillä on oma aurinkovoimala ja uusi pakkauslinja, Elina Virtanen toteaa.

Hän kertoo Eeron seisseen kuorintalinjalla viisivuotiaasta asti. Työsaappaissaan kotitilalla kulkenut poika ei ollut esikoulussa osannut solmia kengännauhoja, mutta kertonut osaavansa listiä lanttuja. Esikoulun opettajalle moinen taito oli vieras, joten 20 lasta kuljetettiin koulutakseilla Seulavihannekseen katsomaan, kun kuusivuotias poika löi vesurin kanssa lantuilta päät pois.

Virtasten kolme muuta lasta ovat päätyneet töihin muille aloille, mutta esimerkiksi yrityksen markkinointiin Eero Virtanen tietää saavansa siskot avukseen.

YRITTÄJÄYHDISTYSTEN VALINNAT

Salon seudun vuoden 2020 yrityksiä

Seulavihannes Oy, Elina Virtanen, Kiikala, Salon Yrittäjät ry

Suomen Erikoisteippi Oy, Mika Sirro, Someron Yrittäjät ry

Auranmaan Teräspaaluttajat, Toni Sillanpää, Marttilan Yrittäjät ry

Tmi Eeva Wahlsten, Taalintehdas, Kemiönsaaren Yrittäjät ry

Harri Nikkanen Oy, Marita Nikkanen, Paimion Yrittäjät ry

Turun Tilivoima Maarit Virta Ky, Sauvon Yrittäjät ry

Mikkolan Sienituote Ky, Juha Mikkola, Kuusjoki, Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ry

ProtosDemos Oy, Lasse Laine, Halikon Yrittäjät ry

Maakunnan tunnustus Paraisille

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry palkitsi maakunnan Vuoden yrittäjänä paraislaisen Saariston Kaivonporaus Oy:n toimitusjohtaja Jimmy Kronbergin. Vuoden nuorena yrittäjänä palkittiin Koneistamo Vehviläinen Oy:n yrittäjä Petri Vehviläinen Mellilästä Loimaalta.

Varsinais-Suomen Yrittäjien vaalivaliokunta teki valinnat paikallisyhdistysten hakemusten perusteella. Palkinnot jaettiin lauantaina pienimuotoisessa tilaisuudessa Naantalin kylpylässä. Maakunnallinen tunnustus ja kuntien vuoden yrittäjät saivat yrittäjäpatsaan, joka on yritteliäisyyden ja yritteliään ihmisen symboli.

Salon kaupungin alueella jaetaan yksi kuntakohtainen yrittäjäpalkinto. Sen lisäksi osa entisten kuntien alueilla toimivista paikallisyhdistyksistä jakaa omia tunnustuksiaan. Halikon Yrittäjät ry palkitsi Vuoden Yrittäjä -palkinnolla yritysasiakkaiden tilojen sisustuksen suunnitteluun erikoistuneen ja vahvasti laajentuneen ProtosDemoksen yrittäjä Lasse Laineen. Kuusjoen-Muurlan-Perttelin Yrittäjät ry palkitsi Kuusjoen Raatalassa toimivan Mikkolan Sienituote Ky:n Juha Mikkolan.

– Sienituote on omalla erikoisalallaan hyvin innovatiivinen ja kansainvälinen, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Ari Aalto toteaa.